POLÍCIA
POLÍCIA

Delivery de fuzil: motorista é preso no ferry boat antes de entregar arma a facção

Criminoso fazia a travessia da Ilha de Vera Cruz para Salvador

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 9:17 h | Atualizada em 30/10/2025 - 9:51
Ferrt-Boat
Ferrt-Boat

Integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia), Polícia Militar (23º BPM) e Polícia Civil (DHPP) efetuaram a prisão de um motorista de aplicativo localizado dentro do ferry boat fazendo a travessia da Ilha de Vera Cruz para Salvador.

Polícia deflagra operação contra facções criminosas no sul da Bahia
Líder criminoso com deficiência é preso por extorquir comerciantes
Após água invadir ferry, equipamento opera com restrição nesta terça

O flagrante aconteceu na noite de quarta-feira (29) quando o criminoso foi preso em flagrante pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública.

Material apreendido foi apresentado no DHPP
Foto: Divulgação | SSP BA

De acordo as investigações, o suspeito pegou o armamento na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, e entregaria a um integrante de facção em Salvador.

Os materiais apreendidos e o criminoso foram apresentados no DHPP.

x