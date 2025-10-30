Delivery de fuzil: motorista é preso no ferry boat antes de entregar arma a facção

Ferrt-Boat - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia), Polícia Militar (23º BPM) e Polícia Civil (DHPP) efetuaram a prisão de um motorista de aplicativo localizado dentro do ferry boat fazendo a travessia da Ilha de Vera Cruz para Salvador.

O flagrante aconteceu na noite de quarta-feira (29) quando o criminoso foi preso em flagrante pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública.

Material apreendido foi apresentado no DHPP | Foto: Divulgação | SSP BA

De acordo as investigações, o suspeito pegou o armamento na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, e entregaria a um integrante de facção em Salvador.

Os materiais apreendidos e o criminoso foram apresentados no DHPP.