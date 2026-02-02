Mulher de 30 anos é encontrada morta após marcar encontro misterioso

- Foto: Reprodução | SSP-BA

Uma mulher identificada como Stefany de Oliveira Nascimento, de 30 anos, foi encontrada sem vida em uma área rural de Itambé, no sudoeste da Bahia.

Conforme apuração da Polícia Civil, Stefany residia em Potiraguá, cidade distante cerca de 119 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado. A família informou que ela deixou o município na sexta-feira, 30, após dizer que viajaria para Itambé para encontrar uma pessoa, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O corpo foi localizado no sábado, 31, em um trecho conhecido como Fazenda de Virgílio. Os primeiros levantamentos indicam que a morte ocorreu em decorrência de agressões com objeto contundente, com indícios de que pedras tenham sido utilizadas.

Investigação

O local foi isolado para preservação da cena do crime e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia. Após os exames, o corpo foi encaminhado para Maiquinique, município onde vivem familiares da vítima.

Stefany foi enterrada no domingo (1º). Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil, que segue colhendo depoimentos e analisando provas.