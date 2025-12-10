Flagrada no Raio-X: mulher é presa ao entrar em presídio com drogas nas partes íntimas

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal - Foto: SEAP

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar em uma unidade prisional com drogas escondidas nas partes íntimas, na manhã de quarta-feira, 9. Desta vez, o caso ocorreu na Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), o flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal realizado pelo BodyScan, o scanner corporal implantado nas unidades prisionais do estado. Durante a ação, foi identificada a presença de um corpo estranho na região íntima da mulher, que é companheira de um interno.

Segundo a SEAP, diante da constatação, a visitante foi encaminhada para a sala de observação da triagem, onde aguardaria a chegada da escolta policial para condução à Delegacia de Flagrante Delito.

Enquanto aguardava sozinha na sala, a mulher teria tentado se desfazer do material. Com a chegada da escolta, os Policiais Penais realizaram a vistoria do local e localizaram, atrás de um banner, 46 gramas de substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, evidenciando o descarte após a passagem pelo bodyscan.