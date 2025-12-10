POLÍCIA
Flagrada no Raio-X: mulher é presa ao entrar em presídio com drogas nas partes íntimas
Drogas estavam nas partes íntimas da visitante
Por Victoria Isabel
Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar em uma unidade prisional com drogas escondidas nas partes íntimas, na manhã de quarta-feira, 9. Desta vez, o caso ocorreu na Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura.
Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), o flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal realizado pelo BodyScan, o scanner corporal implantado nas unidades prisionais do estado. Durante a ação, foi identificada a presença de um corpo estranho na região íntima da mulher, que é companheira de um interno.
Segundo a SEAP, diante da constatação, a visitante foi encaminhada para a sala de observação da triagem, onde aguardaria a chegada da escolta policial para condução à Delegacia de Flagrante Delito.
Enquanto aguardava sozinha na sala, a mulher teria tentado se desfazer do material. Com a chegada da escolta, os Policiais Penais realizaram a vistoria do local e localizaram, atrás de um banner, 46 gramas de substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, evidenciando o descarte após a passagem pelo bodyscan.
