Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Flagrada no Raio-X: mulher é presa ao entrar em presídio com drogas nas partes íntimas

Drogas estavam nas partes íntimas da visitante

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 11:27 h | Atualizada em 10/12/2025 - 11:57
O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal
O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal -

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar em uma unidade prisional com drogas escondidas nas partes íntimas, na manhã de quarta-feira, 9. Desta vez, o caso ocorreu na Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), o flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal realizado pelo BodyScan, o scanner corporal implantado nas unidades prisionais do estado. Durante a ação, foi identificada a presença de um corpo estranho na região íntima da mulher, que é companheira de um interno.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a SEAP, diante da constatação, a visitante foi encaminhada para a sala de observação da triagem, onde aguardaria a chegada da escolta policial para condução à Delegacia de Flagrante Delito.

Leia Também:

Operário morre ao cair de obra em Colégio Militar da Bahia
Grupo que enviava cocaína à Europa tem R$ 50 milhões bloqueados pela PF
Falso advogado é procurado após prejuízo de R$ 35 mil às vítimas

Enquanto aguardava sozinha na sala, a mulher teria tentado se desfazer do material. Com a chegada da escolta, os Policiais Penais realizaram a vistoria do local e localizaram, atrás de um banner, 46 gramas de substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, evidenciando o descarte após a passagem pelo bodyscan.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BodyScan drogas prisão tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x