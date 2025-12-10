Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRÁFICO INTERNACIONAL

Grupo que enviava cocaína à Europa tem R$ 50 milhões bloqueados pela PF

Drogas eram levadas por meio de embarcações pesqueiras

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 8:32 h | Atualizada em 10/12/2025 - 10:17
Operação ANANSI
Operação ANANSI -

Um grupo criminoso especializado no envio de cocaína para a Europa por meio de embarcações pesqueiras se tornou alvo da Polícia Federal durante a operação ANANSI, deflagrada nesta quarta-feira, 10, no extremo sul do estado da Bahia, em combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, entre elas o bloqueio de valores em contas bancárias de até R$ 50 milhões.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a PF, em dezembro de 2024, foi possível identificar e apreender, na região de Cabo Verde, uma embarcação pesqueira que partiu do sul da Bahia, transportando, aproximadamente, 1.600 quilos de cocaína. A partir daí, as investigações evoluíram para identificação das pessoas responsáveis pelas ações criminosas.

Chamou a atenção dos investigadores que alguns pescadores e empresários do ramo de embarcações pesqueiras se transformaram em verdadeiros empresários do tráfico internacional de drogas, utilizando o conhecimento técnico que possuem sobre navegação e rotas marítimas em favor das atividades criminosas.

Leia Também:

Atestados falsos: PF mira fraude no INSS com prejuízo de R$ 2 milhões
Armas e munições: megaoperação mira rede clandestina na Bahia
Homem é esfaqueado dentro de casa durante briga no Garcia

A investigação teve o apoio direto da Europol e conta com cooperação jurídica internacional com Cabo Verde e com países da Europa, como Portugal, Espanha e França, reforçando o caráter transnacional da atuação criminosa.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, aparelhos celulares e outros bens, que serão submetidos à análise, visando ao rastreamento patrimonial e à consolidação das provas colhidas.

"As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os autores e demais envolvidos nas ações criminosas, bem como aprofundar a análise das estruturas financeiras utilizadas para a lavagem dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas", disse a PF em nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

empresários lavagem de dinheiro pescadores polícia federal tráfico de drogas Tráfico Internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação ANANSI
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Operação ANANSI
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Operação ANANSI
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Operação ANANSI
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x