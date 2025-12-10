Grupo que enviava cocaína à Europa tem R$ 50 milhões bloqueados pela PF

Operação ANANSI - Foto: Polícia Federal

Um grupo criminoso especializado no envio de cocaína para a Europa por meio de embarcações pesqueiras se tornou alvo da Polícia Federal durante a operação ANANSI, deflagrada nesta quarta-feira, 10, no extremo sul do estado da Bahia, em combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, entre elas o bloqueio de valores em contas bancárias de até R$ 50 milhões.

Segundo a PF, em dezembro de 2024, foi possível identificar e apreender, na região de Cabo Verde, uma embarcação pesqueira que partiu do sul da Bahia, transportando, aproximadamente, 1.600 quilos de cocaína. A partir daí, as investigações evoluíram para identificação das pessoas responsáveis pelas ações criminosas.

Chamou a atenção dos investigadores que alguns pescadores e empresários do ramo de embarcações pesqueiras se transformaram em verdadeiros empresários do tráfico internacional de drogas, utilizando o conhecimento técnico que possuem sobre navegação e rotas marítimas em favor das atividades criminosas.

A investigação teve o apoio direto da Europol e conta com cooperação jurídica internacional com Cabo Verde e com países da Europa, como Portugal, Espanha e França, reforçando o caráter transnacional da atuação criminosa.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, aparelhos celulares e outros bens, que serão submetidos à análise, visando ao rastreamento patrimonial e à consolidação das provas colhidas.

"As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os autores e demais envolvidos nas ações criminosas, bem como aprofundar a análise das estruturas financeiras utilizadas para a lavagem dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas", disse a PF em nota.