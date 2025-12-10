Operário morre ao cair de obra em Colégio Militar da Bahia

- Foto: Reprodução/Google Maps

Um operário morreu e o outro ficou gravemente ferido, durante uma obra na cobertura do Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão, localizado em Ilhéus, no sul da Bahia, durante uma obra de modernização. O acidente ocorreu no sábado, 6.

Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão responsável pelas obras de infraestrutura urbana do Estado, as vítimas trabalhavam na instalação da cobertura, quando parte da estrutura metálica cedeu. Responsável pelo contrato, a empresa pública acompanha todas providências adotadas.

Os dois caíram de uma altura de cerca de oito metros e ficaram presos nas ferragens. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a encaminhá-los ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas um dos trabalhadores não resistiu. A outra vítima recebeu alta médica no dia seguinte.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar lamentou o ocorrido.

"A Polícia Militar da Bahia, por meio da Coordenação dos Colégios da Polícia Militar (CCPM), lamenta profundamente o acidente de trabalho ocorrido [...] A PM se solidariza com os familiares e amigos das vítimas", disse o texto.

Qual a causa do acidente?

As empresas BMV Construções e Incorporações LTDA e RDA Montagens LTDA, responsáveis pela obra, afirmam que foram adotadas todas as medidas emergenciais e legais. Segundo a nota, é realizada a gestão de segurança com procedimentos operacionais bem definidos, treinamentos contínuos e cumprimento das normas.

"As empresas expressam profundo pesar pelo infortúnio ocorrido e se solidariza com a família, colegas e todos os envolvidos. Trata-se de um momento de extrema tristeza, e toda a assistência necessária aos familiares está sendoprestada com respeito, humanidade e responsabilidade institucional", disse trecho.

As causas estão sob apuração da perícia oficial, com acompanhamento de equipes técnicas independentes. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

MPT vai abrir inquérito

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou inquérito para apurar as condições de acidente. A abertura da investigação tem como objetivo apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco. Também é prioridade garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes.

"A investigação do MPT conta com a contribuição de outros órgãos públicos, como a Polícia Civil da Bahia. Também serão solicitadas informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho e do cumprimento das normas de saúde e segurança".