Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vitamina envenenada: mulher é presa pela morte do marido no Brasil

Iris Soares teria adicionado chumbinho na bebida

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 10:58 h
Ilustrativa
Ilustrativa -

Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira, 24, pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), suspeita de envenenar e matar o marido com uma vitamina de abana envenenada em 15 de fevereiro deste ano.

Segundo as investigações, Iris Maria Soares da Silva teria colocado o veneno conhecido como chumbinho na bebida e oferecido ao marido, Rogério Maurício Moreira da Gama. Após ingerir a bebida, ele passou mal e morreu no dia seguinte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a PCERJ, o crime pode ter sido motivado por desentendimentos no relacionamento. A suspeita teria planejado a morte após uma série de conflitos pessoais.

Leia Também:

Vida de luxo: casal é preso por desviar R$ 27 milhões de empresa
Mãe é acusada de matar filha de 2 meses para se vingar do marido
PM apreende mais de 1000 litros de combustível adulterado em Itabuna

Ambos trabalhavam na Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb), em Irajá, na Zona Norte da capital.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do homicídio e a origem da substância utilizada. A defesa da suspeita ainda não foi localizada; o espaço segue aberto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chumbinho HOMICÍDIO Rio de Janeiro vitamina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Ilustrativa
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Ilustrativa
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

Ilustrativa
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

x