Vitamina envenenada: mulher é presa pela morte do marido no Brasil

Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira, 24, pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), suspeita de envenenar e matar o marido com uma vitamina de abana envenenada em 15 de fevereiro deste ano.

Segundo as investigações, Iris Maria Soares da Silva teria colocado o veneno conhecido como chumbinho na bebida e oferecido ao marido, Rogério Maurício Moreira da Gama. Após ingerir a bebida, ele passou mal e morreu no dia seguinte.

De acordo com a PCERJ, o crime pode ter sido motivado por desentendimentos no relacionamento. A suspeita teria planejado a morte após uma série de conflitos pessoais.

Ambos trabalhavam na Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb), em Irajá, na Zona Norte da capital.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do homicídio e a origem da substância utilizada. A defesa da suspeita ainda não foi localizada; o espaço segue aberto.