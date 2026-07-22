Mulheres são esfaqueadas durante briga em Salvador

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Duas mulheres foram esfaqueadas, na manhã desta quarta-feira, 22, na Estrada do Coqueiro Grande, na Fazenda Grande II, na localidade conhecida como Rótula da Feirinha, em Salvador, durante uma briga.

A suspeita, de 30 anos, foi presa em flagrante por policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Cajazeiras) e encaminhada à Central de Flagrante, onde o caso foi registrado.

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As vítimas, de 28 e 33 anos, foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e encaminhas a uma unidade médica do bairro. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi encaminhada à 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), onde o fato será investigado como tentativa de homicídio. A motivação para o crime não foi revelada.