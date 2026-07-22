Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

TENTATIVA HOMICÍDIO

Mulheres são esfaqueadas durante briga em Salvador

Polícia Civil investiga o caso; motivação é desconhecida

Andrêzza Moura
Por
Mulher foi presa em flagrante pela dupla tentativa de homicídio
Mulher foi presa em flagrante pela dupla tentativa de homicídio - Foto: Reprodução Polícia Civil

Duas mulheres foram esfaqueadas, na manhã desta quarta-feira, 22, na Estrada do Coqueiro Grande, na Fazenda Grande II, na localidade conhecida como Rótula da Feirinha, em Salvador, durante uma briga.

A suspeita, de 30 anos, foi presa em flagrante por policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Cajazeiras) e encaminhada à Central de Flagrante, onde o caso foi registrado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As vítimas, de 28 e 33 anos, foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e encaminhas a uma unidade médica do bairro. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

Leia Também:

POLÍCIA

Suspeito de chefiar facção criminosa é morto em confronto no Recôncavo Baiano
Suspeito de chefiar facção criminosa é morto em confronto no Recôncavo Baiano imagem

POLÍCIA

Um ano após crime, suspeito de mandar matar o tio é preso em Salvador
Um ano após crime, suspeito de mandar matar o tio é preso em Salvador imagem

POLÍCIA

Homem é morto e outro fica ferido após invasão armada a bordel em Narandiba
Homem é morto e outro fica ferido após invasão armada a bordel em Narandiba imagem

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi encaminhada à 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), onde o fato será investigado como tentativa de homicídio. A motivação para o crime não foi revelada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

mulher presa Polícia Civil Bahia tentativa homicídio

Relacionadas

Mais lidas