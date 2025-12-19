OPERAÇÃO VAGA VIP
Servidores do SAC são afastados por corrupção para emissão de identidade na Bahia
As ações ocorreram nos municípios de Salvador, Candeias, Camaçari, Feira de Santana e Remanso
Por Victoria Isabel
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 19, a Operação Vaga Vip para investigar a comercialização irregular de agendamentos destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).
De acordo com a PC, a investigação teve início a partir de uma denúncia realizada pela Coordenação da rede de atendimento, que colaborou com a apuração ao fornecer informações, acesso a dados e apoio técnico.
Por decisão judicial, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além da aplicação de onze medidas cautelares, sendo nove delas de afastamento das funções públicas contra servidores. As ações ocorreram nos municípios de Salvador, Candeias, Camaçari, Feira de Santana e Remanso.
Segundo as apurações, as vagas disponibilizadas gratuitamente pelo sistema oficial de agendamento do Governo do Estado estariam sendo comercializadas de forma irregular, tanto com a participação de servidores públicos quanto por meio da atuação de intermediários externos, sem vínculo com a Rede SAC.
Em alguns casos, os atendimentos teriam sido facilitados fora da ordem regular mediante pagamento indevido; em outros, terceiros capturavam previamente vagas no sistema eletrônico para revendê-las a cidadãos que buscavam o serviço.
A investigação é conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap). Oitivas, diligências e trabalho de inteligência seguem em andamento para identificar todos os envolvidos, delimitar responsabilidades individuais e apurar eventuais prejuízos causados ao serviço público e à população.
