POLÍCIA
PMs mantinham grupo em rede social para planejar execuções na Bahia
Quadrilha também desviava armas e veículos apreendidos para lucro próprio
Quatro policiais militares foram alvos nesta quinta-feira, 18, de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Secretaria de Segurança Pública. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Jequié, no sudoeste da Bahia.
A motivação para a investigação dos agentes, lotados no 19ª BPM, é a suspeita de participação no planejamento de assassinatos no município. Em específico, o MP-BA aponta envolvimento nas mortes de Daniel Korbulon Franco Silva, Vinicius Gondim Azevedo e de Kailan Oliveira de Jesus, ocorridas em maio de 2023.
Grupo de extermínio
Os homicídios haviam sido registrados inicialmente como suposta resistência armada à atuação policial. No entanto, a prisão de três PMs em dezembro de 2024 revelou novas evidências que indicam a participação de mais quatro soldados na morte de Kailan de Jesus.
Diante dos fatos, as autoridades apontaram um modus operandi típico de grupo de extermínio. O mesmo contexto ocorreu nos assassinatos de Daniel Silva e Vinicius Azevedo.
A partir disso, investigações também encontraram um grupo criado em uma rede social, onde os policiais investigados planejavam a execução de pessoas, combinando o desvio de armas de fogo e de veículos apreendidos em outras ocorrências. O dinheiro arrecadado com os crimes era dividido entre eles.
Operação Exposed
A “Operação Exposed” é realizada de forma integrada pelos grupos de atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MPBA, e pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) e Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, da SSP.
