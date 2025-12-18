PMs mantinham grupo em rede social para planejar execuções na Bahia

Operação colocou quatro PMs na mira - Foto: Divulgação / MP-BA

Quatro policiais militares foram alvos nesta quinta-feira, 18, de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Secretaria de Segurança Pública. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Jequié, no sudoeste da Bahia.

A motivação para a investigação dos agentes, lotados no 19ª BPM, é a suspeita de participação no planejamento de assassinatos no município. Em específico, o MP-BA aponta envolvimento nas mortes de Daniel Korbulon Franco Silva, Vinicius Gondim Azevedo e de Kailan Oliveira de Jesus, ocorridas em maio de 2023.

Grupo de extermínio

Os homicídios haviam sido registrados inicialmente como suposta resistência armada à atuação policial. No entanto, a prisão de três PMs em dezembro de 2024 revelou novas evidências que indicam a participação de mais quatro soldados na morte de Kailan de Jesus.

Diante dos fatos, as autoridades apontaram um modus operandi típico de grupo de extermínio. O mesmo contexto ocorreu nos assassinatos de Daniel Silva e Vinicius Azevedo.

A partir disso, investigações também encontraram um grupo criado em uma rede social, onde os policiais investigados planejavam a execução de pessoas, combinando o desvio de armas de fogo e de veículos apreendidos em outras ocorrências. O dinheiro arrecadado com os crimes era dividido entre eles.

Operação Exposed

A “Operação Exposed” é realizada de forma integrada pelos grupos de atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MPBA, e pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) e Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, da SSP.