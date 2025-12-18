POLÍCIA
Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos
Câmeras de segurança registraram o momento do confronto
Por Victoria Isabel
Uma mulher reagiu a um assalto à mão armada e trocou tiros com criminosos na porta de casa na quarta-feira, 17, em Içara, no sul de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), ela foi atingida por um disparo de raspão no rosto.
Imagens de câmeras de segurança mostram três homens encapuzados e armados abordando um morador no momento em que ele chega à residência e abre o portão. O homem é rendido e colocado no chão do pátio, enquanto um dos suspeitos tenta invadir o imóvel.
Ao perceber a ação, a esposa da vítima, que estava dentro da casa, reagiu e efetuou disparos contra os assaltantes. Houve troca de tiros, e a mulher acabou ferida de raspão no rosto, sendo rendida em seguida pelos criminosos.
Leia Também:
Segundo a PMSC, o grupo fugiu em um veículo, que foi abandonado posteriormente em outra rua da cidade. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento médico. A arma de fogo que estava na residência foi levada pelos assaltantes.
As polícias Civil e Científica foram acionadas para investigar o caso e realizar a perícia. As imagens do sistema de segurança da casa foram recolhidas e anexadas ao boletim de ocorrência.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes