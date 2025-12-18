Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

PF mira herdeira envolvida com Careca do INSS

A Polícia Federal (PF) iniciou uma nova etapa da operação Sem Desconto

Carla Melo

Por Carla Melo

18/12/2025 - 9:44 h
Roberta Moreira Luchsinger é a herdeira de um ex-acionista do banco Credit Suisse
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 18, uma operação de busca e apreensão contra a empresária Roberta Moreira Luchsinger, a herdeira de um ex-acionista do banco Credit Suisse, o suíço Peter Paul Arnold Luchsinger, que era seu avô, Roberta Luchsinger foi também casada com o ex-delegado da PF Protógenes Queiroz.

A ação policial aconteceu no bairro de Higienópolis, em São Paulo, de acordo com informações da Folha de São Paulo. A medida foi autorizada no âmbito da operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos do INSS e atingiu também o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal.

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira, 18, uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas a descontos associativos aplicados de forma irregular a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Leia Também:

Filho do "careca do INSS" é preso pela PF em operação contra fraudes
Empresa nega ameaças e cobranças antes do assassinato de funcionários
Crianças são prostituidas e duas pessoas são presas na Bahia

Ela é acusada de envolvimento com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, por ter recebido dele valores financeiros. Luchsinger alega que as transferências não têm qualquer relação com o INSS, mas sim com um projeto de canabidiol que desenvolvia com ele.

Em 2017, Luchsinger anunciou que faria uma doação milionária a Lula, que estava sendo investigado pela Lava Jato. Era ainda sobrinha do financista Roger Wright, morto em um acidente aéreo em 2009.

Embora o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça tenha determinado que os mandados fossem cumpridos com discrição, moradores da rua de Higienópolis em que ela vive afirmam que houve espalhafato, com interrupção do trânsito e evidência da presença de policiais no local.

Tags:

fraudes INSS Higienópolis lava jato Operação Sem Desconto polícia federal Roberta Luchsinger

