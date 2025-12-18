Crianças são prostituidas e duas pessoas são presas na Bahia

- Foto: PC-BA

Dois homens, de 22 e 24 anos, foram presos em flagrantes por suspeita de estupro, nesta quarta-feira, 17, no distrito de Matinha, em Feira de Santana, na Bahia. As vítimas, de 11 e 13 anos, estariam sendo obrigadas, há cerca de dois meses, a ter relações sexuais com traficantes da região.

A mãe das vítimas está sendo investigada por suspeita de prostituir as filhas de 11 e 13 anos, segundo o G1. No entanto, em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil não confirmou o envolvimento da mulher.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana cumpriram mandados de prisão em uma casa, quando encontraram os suspeitos com as vítimas.

Em seguida, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). Os homens foram presos pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, eles eram investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Mãe das vítimas

A mulher, suspeita de prostituir as menores tem sete filhos. Ela foi localizada e ouvida pela polícia e deverá ser indiciada por omissão.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento psicossocial e receberão acompanhamento dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura outras possíveis condutas criminosas.