Operação no IAPI deixa morto e resulta na apreensão de submetralhadora
Guarnição foi recebida a tiros durante patrulhamento em área dominada por facções
Por Luan Julião
Um homem morreu após confronto com policiais militares da 37ª CIPM na tarde deste sábado, 6, no IAPI, onde equipes apreenderam uma submetralhadora e outras duas armas de fogo durante uma ação no Campo do Milho, área considerada uma das mais sensíveis da região devido à forte presença de organizações criminosas.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição patrulhava a localidade quando suspeitos armados abriram fogo ao perceber a aproximação dos policiais. Houve revide, e, após o cessar dos disparos, um homem foi encontrado ferido. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu.
Com o suspeito, os militares recolheram uma submetralhadora SMT calibre 9mm, uma pistola .40 equipada com carregador e 11 munições, além de uma carabina 9mm acompanhada de 44 munições e dois carregadores do mesmo calibre. Dinheiro também foi apreendido.
Todo o armamento e o material encontrado foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela adoção das medidas legais.
