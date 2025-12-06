Menu
POLÍCIA

Operação no IAPI deixa morto e resulta na apreensão de submetralhadora

Guarnição foi recebida a tiros durante patrulhamento em área dominada por facções

Luan Julião

Por Luan Julião

06/12/2025 - 21:18 h
Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
-

Um homem morreu após confronto com policiais militares da 37ª CIPM na tarde deste sábado, 6, no IAPI, onde equipes apreenderam uma submetralhadora e outras duas armas de fogo durante uma ação no Campo do Milho, área considerada uma das mais sensíveis da região devido à forte presença de organizações criminosas.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição patrulhava a localidade quando suspeitos armados abriram fogo ao perceber a aproximação dos policiais. Houve revide, e, após o cessar dos disparos, um homem foi encontrado ferido. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu.

Com o suspeito, os militares recolheram uma submetralhadora SMT calibre 9mm, uma pistola .40 equipada com carregador e 11 munições, além de uma carabina 9mm acompanhada de 44 munições e dois carregadores do mesmo calibre. Dinheiro também foi apreendido.

Todo o armamento e o material encontrado foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela adoção das medidas legais.

Tags:

armas de fogo confronto policial HOMICÍDIO IAPI Organizações criminosas segurança pública

