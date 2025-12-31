Menu
ESQUEMA CRIMINOSO

PF apreende mala com R$ 400 mil em espécie e prende dois suspeitos

Investigação apura esquema de lavagem de dinheiro ligada ao desvio de recursos públicos federais

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/12/2025 - 9:42 h
Mala com R$ 400 mil em espécie foi encontrada na ação
Mala com R$ 400 mil em espécie foi encontrada na ação

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 400 mil em espécie durante uma abordagem realizada nessa terça-feira, 30, no município de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará. Dois homens foram presos na ação, que faz parte de uma investigação que apura lavagem de dinheiro ligada ao desvio de recursos públicos federais.

Segundo informações preliminares, os suspeitos apresentaram depoimentos contraditórios sobre a procedência dos recursos e não souberam explicar o motivo pelo qual o montante não foi movimentado por meio do sistema bancário tradicional.

Ainda de acordo com a PF, a investigação integra um inquérito sobre a atuação de um grupo criminoso suspeito de fraudar licitações e desviar verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A apuração indica que empresas ligadas ao esquema teriam obtido contratos com diversos municípios cearenses por meio de direcionamento fraudulento de processos licitatórios.

Um dos presos na ação de terça-feira já era monitorado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento direto na lavagem do dinheiro desviado, com registros de saques frequentes em grandes quantias.

Os investigadores apontam que o transporte do dinheiro em espécie pode funcionar como uma estratégia para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar os reais beneficiários dos valores.

Os dois detidos poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa, fraude em licitações e desvio de recursos públicos, além de outros crimes que estão em apuração.

x