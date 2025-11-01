Polícia confirma que Complexos do Alemão e da Penha funcionam como bases do CV

Operação policial revela uso de drones, armas importadas e roupas camufladas - Foto: Reprodução / Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira, 31, detalhes da megaoperação realizada na última terça-feira, 28, considerada a mais letal da história do estado, com 121 mortos. As investigações apontam que os Complexos do Alemão e da Penha funcionam como verdadeiros quartéis-generais do Comando Vermelho (CV), centralizando decisões estratégicas, treinamento tático e operações de abastecimento de drogas e armas.

Segundo a corporação, os criminosos dessas comunidades recebem instruções avançadas em armamento, tiro, uso de explosivos e táticas de combate. Além disso, os complexos são responsáveis por distribuir drogas e armamentos para outras regiões sob controle da facção. Estima-se que apenas esses dois locais enviem dez toneladas de drogas por mês e 50 fuzis mensais para outros integrantes.

Abastecimento e alcance da facção

O levantamento policial indica que pelo menos 24 comunidades no estado do Rio são abastecidas pelo tráfico. Entre elas estão a Rocinha, Jacarezinho, Complexo da Maré, Complexo do Lins e o Salgueiro, em São Gonçalo. A operação revelou que o Comando Vermelho mantém uma logística organizada, com centros de comando que funcionam como polos de distribuição e treinamento simultaneamente.

Durante a megaoperação, a polícia apreendeu 100 fuzis, incluindo modelos de calibres 5.56 e 7.62, além de drones, roupas camufladas e armamentos provenientes de países como Venezuela, Argentina, Peru e do próprio Brasil. Muitas armas chegam ao país por rotas que passam pelo Paraguai e são montadas com peças adquiridas legalmente pela internet, segundo informações das autoridades.

Escalada bélica e sofisticação do arsenal

Especialistas em segurança alertam para a crescente sofisticação do CV. Paulo Storani, ex-capitão do Bope, explicou que a facção possui acesso a armamentos como fuzis G3, considerados extremamente sofisticados, além de AK-47, usados por exércitos europeus e da Venezuela, e FAL, típicos das forças armadas brasileiras.

A operação também evidenciou o uso de tecnologias avançadas em confrontos. Integrantes da facção lançaram granadas com drones contra agentes da segurança, mostrando uma escalada bélica nas "batalhas campais" com a polícia.