Policiais militares localizam corpos esquartejados em área de mata

Corpos estavam enterrados em área de mata - Foto: Reprodução

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica do Maranhão localizaram, nessa quinta-feira, 14, dois corpos esquartejados e em avançado estado de decomposição, em uma área de vegetação na estrada de acesso à Praia da Vovó, no bairro Sebastião Régis, em Imperatriz, na região tocantina.

As vítimas, que são do sexo masculino e ainda não foram identificadas, estavam em covas rasas sem os braços, pernas e cabeça. Após escavações os restos mortais foram retirados e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Imperatriz.

A Polícia Civil do Maranhão investiga o caso na tentativa de identificar e prender os suspeitos pelos crimes. A motivação segue desconhecida. As identidades das vítimas só serão reveladas após exames periciais.