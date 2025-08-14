Menu
CRIME BRUTAL

Policiais militares localizam corpos esquartejados em área de mata

Cabeças, troncos, braços e pernas estavam enterrados em cova rasa

Por Redação

14/08/2025 - 22:45 h
Corpos estavam enterrados em área de mata
Corpos estavam enterrados em área de mata

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica do Maranhão localizaram, nessa quinta-feira, 14, dois corpos esquartejados e em avançado estado de decomposição, em uma área de vegetação na estrada de acesso à Praia da Vovó, no bairro Sebastião Régis, em Imperatriz, na região tocantina.

As vítimas, que são do sexo masculino e ainda não foram identificadas, estavam em covas rasas sem os braços, pernas e cabeça. Após escavações os restos mortais foram retirados e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Imperatriz.

Mulher tem casa invadida e é morta ao lado dos filhos pequenos
PMs de 10 novas unidades começam a usar câmeras corporais na Bahia
O que se sabe sobre o corpo de mulher encontrado em mata

A Polícia Civil do Maranhão investiga o caso na tentativa de identificar e prender os suspeitos pelos crimes. A motivação segue desconhecida. As identidades das vítimas só serão reveladas após exames periciais.

corpos em decomposição corpos encontrados covas rasas investigação Polícia Civil restos mortais encontrados no matagal vítimas decapitadas

