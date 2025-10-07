Menu
POLÍCIA
SALVADOR

Preso suspeito de esfaquear e roubar turista argentino na Barra

A vítima teve o celular roubado durante um assalto no bairro da capital baiana, na sexta-feira

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/10/2025 - 18:12 h | Atualizada em 07/10/2025 - 19:09
O autor foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER) e segue à disposição da Justiça
O suspeito de esfaquear e roubar um turista argentino no bairro da Barra, em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 7, após cumprimento de mandado realizado pela Polícia Civil da Bahia.

O homem foi loalizado por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador na Ladeira do Carmo, na região do Centro Histórico. O acusado tem passagens por:

  • roubo;
  • tráfico;
  • corrupção de menor;
  • tentativa de roubo com uso de arma branca.

O autor foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER) e segue à disposição da Justiça.

Relembre o crime

O turista foi assaltado na sexta-feir, 3, na Barra. Durante a ação criminosa, a vítima recebeu um golpe de arma branca e teve seu smartphone Apple iPhone 16 Pro subtraído. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado e liberada no dia seguinte.

De acordo a polícia, o crime aconteceu por volta de 17h50. Agentes da 11ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros.

x