Preso suspeito de esfaquear e roubar turista argentino na Barra

O suspeito de esfaquear e roubar um turista argentino no bairro da Barra, em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 7, após cumprimento de mandado realizado pela Polícia Civil da Bahia.

O homem foi loalizado por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador na Ladeira do Carmo, na região do Centro Histórico. O acusado tem passagens por:

roubo;

tráfico;

corrupção de menor;

tentativa de roubo com uso de arma branca.

O autor foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER) e segue à disposição da Justiça.

Relembre o crime

O turista foi assaltado na sexta-feir, 3, na Barra. Durante a ação criminosa, a vítima recebeu um golpe de arma branca e teve seu smartphone Apple iPhone 16 Pro subtraído. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado e liberada no dia seguinte.

De acordo a polícia, o crime aconteceu por volta de 17h50. Agentes da 11ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros.