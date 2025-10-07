SALVADOR
Preso suspeito de esfaquear e roubar turista argentino na Barra
A vítima teve o celular roubado durante um assalto no bairro da capital baiana, na sexta-feira
Por Leilane Teixeira
O suspeito de esfaquear e roubar um turista argentino no bairro da Barra, em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 7, após cumprimento de mandado realizado pela Polícia Civil da Bahia.
O homem foi loalizado por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador na Ladeira do Carmo, na região do Centro Histórico. O acusado tem passagens por:
- roubo;
- tráfico;
- corrupção de menor;
- tentativa de roubo com uso de arma branca.
O autor foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER) e segue à disposição da Justiça.
Relembre o crime
O turista foi assaltado na sexta-feir, 3, na Barra. Durante a ação criminosa, a vítima recebeu um golpe de arma branca e teve seu smartphone Apple iPhone 16 Pro subtraído. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado e liberada no dia seguinte.
De acordo a polícia, o crime aconteceu por volta de 17h50. Agentes da 11ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros.
