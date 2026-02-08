POLÍCIA
Professora morta em faculdade tem corpo cremado em Salvador
Juliana Mattos foi estudante do Colégio Antônio Vieira
O corpo da professora Juliana Mattos de Lima Santiago, morta a facadas por um aluno em uma faculdade de Rondônia, foi cremado neste domingo, 8, em Salvador.
O velório e a cerimônia de cremação aconteceram no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. O corpo da professora foi transferido para a Bahia no sábado, 7. Antes disso, foi realizada uma missa em Rondônia, organizada pela Polícia Civil de Porto Velho.
Juliana morou na capital baiana durante parte da vida. Ela cursou o Ensino Fundamental no Colégio Antônio Vieira e se formou em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal).
A professora, de 41 anos, foi atacada enquanto ministrava aula. O principal suspeito do homicídio é o aluno João Junior, que afirmou manter um relacionamento amoroso com a vítima. Segundo o suspeito, o crime teria sido motivado pelo afastamento de Juliana e pelo fato de ela estar em um novo relacionamento.
