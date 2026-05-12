POLÍCIA
Salvador e RMS registam aumento de 475% de tiroteios em perseguições
Números são referentes ao mês de abril, quando foram registrados 23 casos
Salvador e Região Metropolitana (RMS) registraram um aumento de 475% em tiroteios em perseguições durante o mês de abril. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, todas as situações decorreram de ações policiais.
No período, foram contabilizados 23 casos, contra quatro ocorrências semelhantes no mesmo período de 2025. Ao todo, 12 pessoas morreram e oito ficaram feridas, sendo que em abril do ano anterior, foram quatro mortos e quatro feridos.
Em todo o mês, 130 tiroteios foram registrados, o que representa uma redução de 16% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 155 na região.
Caso destaque
Um dos casos de maior destaque durante abril de 2026 ocorreu no segundo dia do mês, no bairro Portão, Lauro de Freitas.
Na ocasião, cinco homens foram baleados durante uma perseguição policial, sendo três deles militares. Os outros dois homens morreram.
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Policiais baleados
Houve ainda um aumento no número de agentes de segurança baleados. Foram 13 atingidos, sendo que três morreram e 10 ficaram feridos. Entre as vítimas estavam 12 policiais militares (dois mortos e 10 feridos) e um policial civil morto.
No mesmo período do ano passado, quatro agentes de segurança foram feridos por armas de fogo.
Em março deste ano, seis agentes de segurança foram baleados na região, sendo três mortos e três feridos. Com isso, o total de agentes atingidos por disparos de arma de fogo nos primeiros meses de 2026 chega a 29 vítimas, sendo 21 feridos e oito mortos.
Confira dados detalhados:
- Salvador: 98 tiroteios, 66 mortos e 24 feridos;
- Camaçari: 12 tiroteios, cinco mortos e três feridos;
- Lauro de Freitas: seis tiroteios, nove mortos e três feridos;
- Simões Filho: quatro tiroteios e dois mortos;
- Mata de São João: três tiroteios e dois mortos;
- Candeias: dois tiroteios, um morto e um ferido;
- Dias D’ávila: dois tiroteios e três mortos;
- Itaparica: dois tiroteios, dois mortos e dois feridos;
- Vera Cruz: um tiroteio, um morto e um ferido.
Veja bairros mais violentos de Salvador:
- São Cristóvão: sete tiroteios e cinco mortos;
- Beiru/Tancredo Neves: quatro tiroteios e quatro mortos;
- Jardim Nova Esperança: quatro tiroteios, dois mortos e um ferido;
- Pirajá: quatro tiroteios, dois mortos e um ferido;
- Alto da Terezinha: três tiroteios, dois mortos e um ferido;
- Cosme de Farias: três tiroteios e três mortos;
- Engenho Velho da Federação: três tiroteios e dois mortos.
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