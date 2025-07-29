Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Salvador tem queda de 16,6% de crimes violentos no 1º semestre de 2025

Na comparação com o primeiro semestre de 2024, a Bahia apresentou queda de 7,3%

Por Redação

29/07/2025 - 7:21 h
Em números absolutos foram registrados 398 casos de crimes violentos em 2025
Em números absolutos foram registrados 398 casos de crimes violentos em 2025

Um balanço divulgado pela Polícia Civil apontou que, no primeiro semestre de 2025, houve uma redução das mortes violentas que aconteceram em Salvador, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior do estado.

Quando comparado ao mesmo período de 2024, foi registrada uma redução de 7,3% dos casos de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte. Em Salvador a redução no primeiro semestre foi de 16,6%, na comparação com o ano anterior. Em números absolutos foram registrados 398 casos este ano, contra 477 no ano de 2024.

As cidades da RMS, por sua vez, fecharam com diminuição de 8,4% e os municípios do interior com redução de 4,1%.

“A queda dos índices criminais na Bahia tem relação direta com a dedicação e o empenho dos homens e mulheres que compõem as Forças Policiais e de Bombeiros. Eles que arriscam diariamente as suas vidas para servir e proteger”, disse o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Acrescentou ainda a importância dos investimentos contínuos. “O Governo do Estado contratou seis mil novos profissionais em dois anos e meio. Pela primeira vez na história da Bahia, foram realizados quatro concursos simultâneos. Entregamos também novas unidades e equipamentos. Seguiremos modernizando as nossas instituições de Defesa Social e integrando esforços através do Bahia Pela Paz”.

x