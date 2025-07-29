Salvador tem queda de 16,6% de crimes violentos no 1º semestre de 2025

Em números absolutos foram registrados 398 casos de crimes violentos em 2025 - Foto: Alberto Maraux

Um balanço divulgado pela Polícia Civil apontou que, no primeiro semestre de 2025, houve uma redução das mortes violentas que aconteceram em Salvador, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior do estado.

Quando comparado ao mesmo período de 2024, foi registrada uma redução de 7,3% dos casos de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte. Em Salvador a redução no primeiro semestre foi de 16,6%, na comparação com o ano anterior. Em números absolutos foram registrados 398 casos este ano, contra 477 no ano de 2024.

As cidades da RMS, por sua vez, fecharam com diminuição de 8,4% e os municípios do interior com redução de 4,1%.

“A queda dos índices criminais na Bahia tem relação direta com a dedicação e o empenho dos homens e mulheres que compõem as Forças Policiais e de Bombeiros. Eles que arriscam diariamente as suas vidas para servir e proteger”, disse o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Acrescentou ainda a importância dos investimentos contínuos. “O Governo do Estado contratou seis mil novos profissionais em dois anos e meio. Pela primeira vez na história da Bahia, foram realizados quatro concursos simultâneos. Entregamos também novas unidades e equipamentos. Seguiremos modernizando as nossas instituições de Defesa Social e integrando esforços através do Bahia Pela Paz”.