Sobrinho de advogada e prima de Mara Maravilha assassinada na Bahia é preso

O sobrinho da advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, prima de Mara Maravilhae assassinada a tiros dentro da própria casa em Itororó, no sul da Bahia, foi preso nesta sexta-feira, 7, em Parauapebas, no Pará.

Victor Oliveira da Silva, de 25 anos, é investigado por envolvimento em um esquema de fraudes na venda de veículos e também é alvo das investigações sobre a morte da tia.

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De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a principal linha de investigação aponta que o homicídio pode estar relacionado a uma dívida atribuída a Victor com o homem apontado como mandante da execução. Os investigadores apuram se esse débito foi gerado pelas negociações fraudulentas de automóveis realizadas nas regiões de Itabuna e Itapetinga.

Investigações

As investigações revelaram ainda que os suspeitos monitoraram a rotina da vítima nos dias 20 e 21 de julho. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança e faz parte do inquérito.

Victor estava foragido desde o início de julho e foi localizado em uma ação conjunta das polícias civis da Bahia e do Pará. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, além de um mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes recolheram aparelhos celulares e documentos que passarão por perícia para auxiliar no andamento das investigações.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Itabuna, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio de equipes da Polícia Civil do Pará.

Além da prisão, a Justiça determinou a apreensão de veículos que teriam sido negociados de forma fraudulenta e autorizou o bloqueio de ativos financeiros vinculados ao investigado.

Outros suspeitos presos

Até o momento, um policial militar e um monitor de ressocialização já foram presos por suspeita de participação no assassinato. Conforme a investigação, eles teriam atuado ao lado de outros envolvidos, cumprindo ordens de um jovem de 20 anos apontado como mandante do crime.

Relembre

Cláudia Félix foi morta na madrugada de 25 de julho, quando criminosos invadiram sua residência e efetuaram diversos disparos. Segundo a polícia, a advogada não era o alvo direto da dívida, mas teria sido assassinada em razão do conflito envolvendo o sobrinho.