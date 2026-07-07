Suspeito de estuprar criança de 4 anos é preso ao desembarcar em rodoviária na Bahia

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Um homem de 25 anos, suspeito de estuprar uma criança de 4 anos, foi preso nesta terça-feira, 7, após desembarcar no terminal rodoviário de Feira de Santana. Ele era considerado foragido da Justiça do Espírito Santo.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil (PC), a ordem judicial foi expedida em junho deste ano pela Vara Única da Comarca de Santa Teresa, no Espírito Santo.

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Investigações

As investigações apontam que a vítima tinha 4 anos na época em que o crime teria ocorrido. O homem foi localizado após embarcar nas proximidades do município de Oliveira dos Brejinhos, no interior da Bahia, com destino a Feira de Santana.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Cenflag), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.