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POLÍCIA

Suspeito de matar ex-namorada e esconder corpo é preso em Salvador

Vítima foi morta em outubro de 2024 após voltar de uma viagem com amigas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

24/03/2026 - 21:22 h

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Camila Sampaio Rodrigues, de 33 anos, foi morta a facadas
Camila Sampaio Rodrigues, de 33 anos, foi morta a facadas -

Um homem suspeito de matar a ex-namorada Camila Sampaio Rodrigues, de 33 anos, foi preso na segunda-feira, 23, em Salvador. O crime, que aconteceu em outubro de 2024, chocou a capital baiana pela crueldade: a vítima foi morta a facadas e teve o corpo ocultado debaixo da própria cama.

Camila, que trabalhava como recepcionista e deixou um filho de 6 anos, teria permitido que o ex-companheiro se hospedasse em sua residência após ele ficar desempregado, em um gesto de ajuda que terminou em tragédia.

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O suspeito de cometer o crime foi identificado como Luiz Carlos dos Santos Reis, de 46 anos. Com a prisão do suspeito meses após o ocorrido, o caso segue agora para as etapas judiciais para a devida responsabilização pelo feminicídio qualificado.

Sobre o caso

O crime foi descoberto após Camila retornar de uma viagem com amigas à Ilha de Boipeba, no município de Cairu, que fica no baixo sul da Bahia. Ao notar a ausência de notícias, familiares foram até o imóvel da vítima, onde foram confrontados por um forte odor.

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O corpo foi localizado sob o móvel, confirmando o óbito que, segundo as investigações, ocorreu logo após o retorno de Camila ao lar. O sepultamento aconteceu em 23 de outubro de 2024, no Cemitério Baixa de Quintas, marcado por pedidos de justiça e uma carta escrita pelo filho da recepcionista pedindo que a mãe "olhasse por ele".

"O erro dela foi ter aceitado ele em casa para ajudar. A gente, como família, jamais esperaria passar por isso. Isso é injusto e a gente quer justiça", desabafou Eliete França, mãe de criação de Camila, durante o período das investigações.

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Tags:

feminicídio justiça Salvador

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