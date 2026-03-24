POLÍCIA
Suspeito de matar ex-namorada e esconder corpo é preso em Salvador
Vítima foi morta em outubro de 2024 após voltar de uma viagem com amigas
Por Isabela Cardoso
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Um homem suspeito de matar a ex-namorada Camila Sampaio Rodrigues, de 33 anos, foi preso na segunda-feira, 23, em Salvador. O crime, que aconteceu em outubro de 2024, chocou a capital baiana pela crueldade: a vítima foi morta a facadas e teve o corpo ocultado debaixo da própria cama.
Camila, que trabalhava como recepcionista e deixou um filho de 6 anos, teria permitido que o ex-companheiro se hospedasse em sua residência após ele ficar desempregado, em um gesto de ajuda que terminou em tragédia.
O suspeito de cometer o crime foi identificado como Luiz Carlos dos Santos Reis, de 46 anos. Com a prisão do suspeito meses após o ocorrido, o caso segue agora para as etapas judiciais para a devida responsabilização pelo feminicídio qualificado.
Sobre o caso
O crime foi descoberto após Camila retornar de uma viagem com amigas à Ilha de Boipeba, no município de Cairu, que fica no baixo sul da Bahia. Ao notar a ausência de notícias, familiares foram até o imóvel da vítima, onde foram confrontados por um forte odor.
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O corpo foi localizado sob o móvel, confirmando o óbito que, segundo as investigações, ocorreu logo após o retorno de Camila ao lar. O sepultamento aconteceu em 23 de outubro de 2024, no Cemitério Baixa de Quintas, marcado por pedidos de justiça e uma carta escrita pelo filho da recepcionista pedindo que a mãe "olhasse por ele".
"O erro dela foi ter aceitado ele em casa para ajudar. A gente, como família, jamais esperaria passar por isso. Isso é injusto e a gente quer justiça", desabafou Eliete França, mãe de criação de Camila, durante o período das investigações.
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