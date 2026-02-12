Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Crime ocorreu no bairro da Graça - Foto: Crime ocorreu no bairro da Graça - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 38 anos, investigado por importunar sexualmente duas mulheres no bairro da Graça, em Salvador, no dia 5 de fevereiro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 12, na localidade do IAPI.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito abordou as vítimas, agarrou-as e tocou em partes íntimas de seus corpos, fugindo em seguida. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas imagens, uma das vítimas é surpreendida ao descer de um carro e é alvo de importunação sexual. Minutos depois, o homem se aproxima de outra mulher que finalizava uma caminhada e também toca nas partes íntimas dela.

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira (CMB), unidade vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), realizaram a ação e localizaram o suspeito em um imóvel, onde ele confessou a prática criminosa durante interrogatório.

O homem foi conduzido à unidade policial especializada, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de importunação sexual. O investigado segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Veja vídeo: