Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Investigado foi encontrado no IAPI

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 10:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Crime ocorreu no bairro da Graça
Crime ocorreu no bairro da Graça -

Um homem de 38 anos, investigado por importunar sexualmente duas mulheres no bairro da Graça, em Salvador, no dia 5 de fevereiro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 12, na localidade do IAPI.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito abordou as vítimas, agarrou-as e tocou em partes íntimas de seus corpos, fugindo em seguida. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas imagens, uma das vítimas é surpreendida ao descer de um carro e é alvo de importunação sexual. Minutos depois, o homem se aproxima de outra mulher que finalizava uma caminhada e também toca nas partes íntimas dela.

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira (CMB), unidade vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), realizaram a ação e localizaram o suspeito em um imóvel, onde ele confessou a prática criminosa durante interrogatório.

Leia Também:

Criança é atingida por bala perdida dentro de escola na RMS
Sobe para oito o número de foragidos presos no pré-Carnaval da Bahia
Morte em piscina: polícia indicia três donos de academia por homicídio

O homem foi conduzido à unidade policial especializada, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de importunação sexual. O investigado segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

graça importunação sexual prisão preventiva Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime ocorreu no bairro da Graça
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Crime ocorreu no bairro da Graça
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Crime ocorreu no bairro da Graça
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Crime ocorreu no bairro da Graça
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x