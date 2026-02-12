POLÍCIA
Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador
Investigado foi encontrado no IAPI
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Um homem de 38 anos, investigado por importunar sexualmente duas mulheres no bairro da Graça, em Salvador, no dia 5 de fevereiro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 12, na localidade do IAPI.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito abordou as vítimas, agarrou-as e tocou em partes íntimas de seus corpos, fugindo em seguida. O crime foi registrado por câmeras de segurança.
Nas imagens, uma das vítimas é surpreendida ao descer de um carro e é alvo de importunação sexual. Minutos depois, o homem se aproxima de outra mulher que finalizava uma caminhada e também toca nas partes íntimas dela.
Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira (CMB), unidade vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), realizaram a ação e localizaram o suspeito em um imóvel, onde ele confessou a prática criminosa durante interrogatório.
Leia Também:
O homem foi conduzido à unidade policial especializada, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de importunação sexual. O investigado segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes