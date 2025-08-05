Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA

Tentativa de entrada de drogas é frustrada no Presídio de Salvador

Mulheres foram flagradas tentando introduzir drogas na unidade e levadas à Central de Flagrantes

Por Redação

05/08/2025 - 18:55 h
Cadeia Pública de Salvador
Cadeia Pública de Salvador -

Duas apreensões de drogas marcaram a segunda-feira, 4 na Cadeia Pública de Salvador, em ações distintas realizadas pela Polícia Penal. As tentativas de burlar o sistema de segurança da unidade prisional ocorreram em turnos diferentes, mas foram identificadas e contidas pelos agentes.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 10h da manhã, quando uma mulher foi flagrada durante o procedimento de revista pessoal tentando entrar com uma grande quantidade de entorpecentes. Em sua posse foram encontrados aproximadamente 456 gramas de uma substância semelhante à maconha, 301 gramas de material com características de cocaína, além de 53 comprimidos de origem ainda não identificada, sendo 41 de coloração amarela e 12 vermelhos. Diante da gravidade da situação, a visitante foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes
Suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes | Foto: Ascom / Seap

Leia Também:

Guarajuba: denúncia revela trabalho infantil e condições precárias em obra
Líder do Bonde do Ajeita seria o destinatário dos celulares levados por major
Empresário do entretenimento da Bahia é alvo de operação do MPBA

Horas depois, já no turno da tarde, os policiais penais voltaram a localizar drogas dentro da unidade. Desta vez, duas trouxas contendo cerca de 138 gramas de substância análoga à maconha foram encontradas atrás de um banner instalado na sala de observação da triagem. A suspeita é de que o material tenha sido abandonado por uma das duas visitantes que aguardavam encaminhamento após terem sido flagradas em situação semelhante à da manhã. Ambas também foram encaminhadas à Central de Flagrantes para investigação.

Material teria sido abandonado por uma das duas visitantes
Material teria sido abandonado por uma das duas visitantes | Foto: Ascom / Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), por meio da Polícia Penal, reafirma seu compromisso na luta contra o crime organizado, promovendo a ressocialização e garantindo um sistema prisional baiano cada vez mais seguro e humanizado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cadeia Pública de Salvador
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Cadeia Pública de Salvador
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Cadeia Pública de Salvador
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Cadeia Pública de Salvador
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x