Tentativa de entrada de drogas é frustrada no Presídio de Salvador

Cadeia Pública de Salvador - Foto: Olga Leiria/ Ag. A Tarde

Duas apreensões de drogas marcaram a segunda-feira, 4 na Cadeia Pública de Salvador, em ações distintas realizadas pela Polícia Penal. As tentativas de burlar o sistema de segurança da unidade prisional ocorreram em turnos diferentes, mas foram identificadas e contidas pelos agentes.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 10h da manhã, quando uma mulher foi flagrada durante o procedimento de revista pessoal tentando entrar com uma grande quantidade de entorpecentes. Em sua posse foram encontrados aproximadamente 456 gramas de uma substância semelhante à maconha, 301 gramas de material com características de cocaína, além de 53 comprimidos de origem ainda não identificada, sendo 41 de coloração amarela e 12 vermelhos. Diante da gravidade da situação, a visitante foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes | Foto: Ascom / Seap

Horas depois, já no turno da tarde, os policiais penais voltaram a localizar drogas dentro da unidade. Desta vez, duas trouxas contendo cerca de 138 gramas de substância análoga à maconha foram encontradas atrás de um banner instalado na sala de observação da triagem. A suspeita é de que o material tenha sido abandonado por uma das duas visitantes que aguardavam encaminhamento após terem sido flagradas em situação semelhante à da manhã. Ambas também foram encaminhadas à Central de Flagrantes para investigação.

Material teria sido abandonado por uma das duas visitantes | Foto: Ascom / Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), por meio da Polícia Penal, reafirma seu compromisso na luta contra o crime organizado, promovendo a ressocialização e garantindo um sistema prisional baiano cada vez mais seguro e humanizado.