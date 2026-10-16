SALVADOR
Terror na Boca do Rio: confronto deixa dois mortos e assusta moradores
Armas e drogas foram apreendidas
Dois homens morreram durante um confronto com policiais militares na região do Caxundé, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, nesta sexta-feira, 16. O tiroteio durou mais de uma hora e provocou momentos de medo entre moradores da comunidade e de localidades vizinhas.
Equipes da Polícia Militar chegaram à região em viaturas e encontraram um grupo de suspeitos. Houve troca de tiros, que continuou mesmo após a chegada de reforços policiais. Durante a operação, agentes também avançaram a pé pela comunidade.
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Motoristas deram ré para fugir dos tiros
Vídeos que circularam nas redes sociais mostram motoristas dando ré em seus veículos para evitar passar pela área onde ocorria o confronto. Os dois homens mortos foram apontados como suspeitos, mas tiveram as identidades preservadas até o momento.
De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma submetralhadora de calibre 9 mm e drogas. Nenhuma prisão havia sido registrada até a última atualização da ocorrência.