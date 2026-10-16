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SALVADOR

Terror na Boca do Rio: confronto deixa dois mortos e assusta moradores

Armas e drogas foram apreendidas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Terror na Boca do Rio: confronto deixa dois mortos e assusta moradores
Foto: Divulgação

Dois homens morreram durante um confronto com policiais militares na região do Caxundé, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, nesta sexta-feira, 16. O tiroteio durou mais de uma hora e provocou momentos de medo entre moradores da comunidade e de localidades vizinhas.

Equipes da Polícia Militar chegaram à região em viaturas e encontraram um grupo de suspeitos. Houve troca de tiros, que continuou mesmo após a chegada de reforços policiais. Durante a operação, agentes também avançaram a pé pela comunidade.

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Motoristas deram ré para fugir dos tiros

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram motoristas dando ré em seus veículos para evitar passar pela área onde ocorria o confronto. Os dois homens mortos foram apontados como suspeitos, mas tiveram as identidades preservadas até o momento.

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma submetralhadora de calibre 9 mm e drogas. Nenhuma prisão havia sido registrada até a última atualização da ocorrência.

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boca do rio Confronto polícia militar Salvador

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