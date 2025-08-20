Trio envolvido em golpes financeiros contra idosos do INSS é preso

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs - Foto: Divulgação Ascom PCBA

Dois homens e uma mulher foram presos durante a Operação Falso Crédito, deflagrada na manhã desta terça-feira, 19, no município de Serrinha. O trio é investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, após aplicar golpes financeiros contra 10 idosos beneficiários do INSS, com prejuízo estimado em R$ 100 mil.

De acordo com as investigações, a casal administrava um estabelecimento de empréstimos consignados e cooptavam idosos, beneficiários do INSS, para a contratação dos serviços. Os valores eram creditados na conta dos beneficiários e, posteriormente, desviados por meio de transferências fracionadas para contas pessoais de outro suspeito.

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs, que foram bloqueadas por decisão judicial. O prejuízo estimado até o momento é de aproximadamente R$ 100 mil, em fraudes aplicadas contra 10 idosos.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, com o apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sisal).



Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no estabelecimento comercial usado pelo grupo, localizado no Loteamento São Roque 2, e em uma residência no bairro Cidade Nova. No local, foram apreendidas 61 folhas de cheque, totalizando cerca de R$ 95 mil ainda não descontados, além de valores em espécie em real e em dólar, 24 cartões bancários, documentos da empresa e cópias de documentos pessoais de vítimas.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na organização criminosa. O trio foi apresentado na unidade policial, submetido a exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça. A Polícia Civil orienta que eventuais vítimas do grupo procurem a delegacia para colaborar com as investigações.