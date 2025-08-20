Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO FALSO CRÉDITO

Trio envolvido em golpes financeiros contra idosos do INSS é preso

Prejuízo estimado é de R$ 100 mil, em fraudes realizadas contra 10 idosos em Serrinha

Por Redação

20/08/2025 - 7:06 h
O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs
O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs -

Dois homens e uma mulher foram presos durante a Operação Falso Crédito, deflagrada na manhã desta terça-feira, 19, no município de Serrinha. O trio é investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, após aplicar golpes financeiros contra 10 idosos beneficiários do INSS, com prejuízo estimado em R$ 100 mil.

De acordo com as investigações, a casal administrava um estabelecimento de empréstimos consignados e cooptavam idosos, beneficiários do INSS, para a contratação dos serviços. Os valores eram creditados na conta dos beneficiários e, posteriormente, desviados por meio de transferências fracionadas para contas pessoais de outro suspeito.

Leia Também:

Mistério em Ilhéus: mulher desaparece após outras 3 serem encontradas mortas
Presa por matar namorado, mulher tem prisão preventiva decretada
Crime organizado entre Bahia e Rio perde força com prisão de 6 traficantes

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs, que foram bloqueadas por decisão judicial. O prejuízo estimado até o momento é de aproximadamente R$ 100 mil, em fraudes aplicadas contra 10 idosos.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, com o apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sisal).

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no estabelecimento comercial usado pelo grupo, localizado no Loteamento São Roque 2, e em uma residência no bairro Cidade Nova. No local, foram apreendidas 61 folhas de cheque, totalizando cerca de R$ 95 mil ainda não descontados, além de valores em espécie em real e em dólar, 24 cartões bancários, documentos da empresa e cópias de documentos pessoais de vítimas.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na organização criminosa. O trio foi apresentado na unidade policial, submetido a exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça. A Polícia Civil orienta que eventuais vítimas do grupo procurem a delegacia para colaborar com as investigações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

beneficiários do INSS Golpes financeiros idosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs
Play

Dono de ferro-velho onde trabalhadores desapareceram é preso por outros crimes

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs
Play

Barcos e helicóptero: operação da PM ocupa Gamboa e mira facções

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs
Play

Dois homens e uma mulher são mortos no Jardim Santo Inácio

x