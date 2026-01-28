Vídeo: lider do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Vitor Costa Suliano, apontado pela polícia como líder de uma facção criminosa e mandante de homicídios no município de Ipiaú, - Foto: Divulgação

O líder de uma facção criminosa e mandante de homicídios no município de Ipiaú, foi preso nesta quarta-feira, 28, durante uma operação integrada das forças de segurança no sul da Bahia. O suspeito, identificado como Vitor Costa Suliano, estava escondido em uma pousada de luxo em Barra Grande, distrito turístico de Maraú.

De acordo com as autoridades, Vitor tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e envolvimento em mortes violentas. Durante a abordagem, ele ainda teria oferecido R$ 300 mil aos policiais na tentativa de evitar a prisão.

Outros dois traficantes presos

Na mesma ação, outros dois integrantes da facção também foram presos em flagrante: Ariel Santana Souza, de 21 anos, e Anderson de Jesus Santos, de 24. Com o trio, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, comprimidos de ecstasy e aparelhos celulares, encontrados em um veículo utilizado pelos suspeitos.

Segundo a polícia, as ações de inteligência e policiamento seguem reforçadas em Ipiaú e na região. Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

A captura foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia), com apoio da Polícia Civil — por meio da 9ª Coorpin e da Delegacia Territorial de Ipiaú — e da Polícia Militar, com efetivos dos CPRs Médio Rio de Contas e Sul e das 55ª e 72ª CIPMs.