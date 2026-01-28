Veículo roubado é apreendido e suspeito é preso em flagrante na Barra

Siga o A TARDE no Google

Um carro clonado foi apreendido e um homem de 47 anos acabou preso em flagrante na terça-feira, 27, na Avenida Centenário, no bairro da Barra, em Salvador. O veículo possuía registro de roubo e acumulava infrações de trânsito.

A abordagem foi feita por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Durante a ação, os agentes interceptaram um Volkswagen Nivus, de cor cinza, que ostentava uma placa clonada associada a um registro no estado de São Paulo.

Veículos clonado

Após análise técnica, os investigadores identificaram que o automóvel não correspondia ao modelo indicado na placa. Na realidade, tratava-se de um Nivus Sense TSI, com numeração original diferente e restrição de roubo registrada em 30 de maio de 2025 no bairro da Graça, na capital baiana.

Com o motorista, que já possui antecedentes por crimes patrimoniais, como:

receptação;

e adulteração de sinal identificador de veículo

Os policiais apreenderam documentos, um telefone celular e uma quantia em dinheiro e o suspeito foi encaminhado à unidade policial e autuado em flagrante.

O carro permanecerá apreendido para a realização dos trâmites legais e posterior devolução à proprietária. As investigações continuam para apurar como ocorreu a clonagem e identificar possíveis envolvidos.