HOME > POLÍCIA
SALVADOR

Veículo roubado é apreendido e suspeito é preso em flagrante na Barra

Investigadores identificaram que o automóvel não correspondia ao modelo indicado na placa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/01/2026 - 18:29 h

Imagem ilustrativa da imagem Veículo roubado é apreendido e suspeito é preso em flagrante na Barra
-

Um carro clonado foi apreendido e um homem de 47 anos acabou preso em flagrante na terça-feira, 27, na Avenida Centenário, no bairro da Barra, em Salvador. O veículo possuía registro de roubo e acumulava infrações de trânsito.

A abordagem foi feita por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Durante a ação, os agentes interceptaram um Volkswagen Nivus, de cor cinza, que ostentava uma placa clonada associada a um registro no estado de São Paulo.

Leia Também:

Dona de bar é agredida após negar bebida alcoólica a cliente bêbado
Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata
STF mantém liberdade de capitão da PM-BA suspeito de ligação com o PCC

Veículos clonado

Após análise técnica, os investigadores identificaram que o automóvel não correspondia ao modelo indicado na placa. Na realidade, tratava-se de um Nivus Sense TSI, com numeração original diferente e restrição de roubo registrada em 30 de maio de 2025 no bairro da Graça, na capital baiana.

Com o motorista, que já possui antecedentes por crimes patrimoniais, como:

  • receptação;
  • e adulteração de sinal identificador de veículo

Os policiais apreenderam documentos, um telefone celular e uma quantia em dinheiro e o suspeito foi encaminhado à unidade policial e autuado em flagrante.

O carro permanecerá apreendido para a realização dos trâmites legais e posterior devolução à proprietária. As investigações continuam para apurar como ocorreu a clonagem e identificar possíveis envolvidos.

Bahia clonagem de veículos prisões segurança pública Trânsito

