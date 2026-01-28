Homem é preso por contratar estupro da ex-companheira

Siga o A TARDE no Google

Polícia tenta identificar e prender os outros suspeitos - Foto: Divulgação/Polícia Civil do Maranhão

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso em São João do Paraíso, no Maranhão, nesta quarta-feira, 27, suspeito de ter contratado duas pessoas para estuprar a ex-companheira.

Ele foi detido durante uma ação de combate a violência doméstica, coordenada pela Delegacia de Presidente Dutra.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, as investigações apontam que a vítima sofreu violência grave e que o ex-marido, além de planejar o estupro, teria assistido a ação criminosa.

A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do do crime. O homem segue preso à disposição da Justiça.