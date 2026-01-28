ESTUPRO POR ENCOMENDA
Homem é preso por contratar estupro da ex-companheira
Polícia apurou que, além encomendar o crime, o homem assistiu ao ato
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso em São João do Paraíso, no Maranhão, nesta quarta-feira, 27, suspeito de ter contratado duas pessoas para estuprar a ex-companheira.
Ele foi detido durante uma ação de combate a violência doméstica, coordenada pela Delegacia de Presidente Dutra.
De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, as investigações apontam que a vítima sofreu violência grave e que o ex-marido, além de planejar o estupro, teria assistido a ação criminosa.
Leia Também:
A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do do crime. O homem segue preso à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes