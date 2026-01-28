Menu
ESTUPRO POR ENCOMENDA

Homem é preso por contratar estupro da ex-companheira

Polícia apurou que, além encomendar o crime, o homem assistiu ao ato

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/01/2026 - 21:37 h

Polícia tenta identificar e prender os outros suspeitos
Polícia tenta identificar e prender os outros suspeitos

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso em São João do Paraíso, no Maranhão, nesta quarta-feira, 27, suspeito de ter contratado duas pessoas para estuprar a ex-companheira.

Ele foi detido durante uma ação de combate a violência doméstica, coordenada pela Delegacia de Presidente Dutra.

De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, as investigações apontam que a vítima sofreu violência grave e que o ex-marido, além de planejar o estupro, teria assistido a ação criminosa.

Leia Também:

Mulher acorrentada à cama é libertada pela polícia após denúncia
Veículo roubado é apreendido e suspeito é preso em flagrante na Barra
Dona de bar é agredida após negar bebida alcoólica a cliente bêbado

A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do do crime. O homem segue preso à disposição da Justiça.

Tags:

caso crime Doméstica estupro Ex-marido maranhão Polícia Polícia Civil prisão violência Vítima

x