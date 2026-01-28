Mulher acorrentada à cama é libertada pela polícia após denúncia

Mulher foi libertada após denúncia anônima - Foto: Reprodução

Uma mulher, de 21 anos, foi encontrada acorrentada a uma cama, nesta terça-feira, 27, em uma das residências do Assentamento Conquista da Esperança, em Tupanciretã, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Ela foi localizada dentro de um dos quartos da casa, onde morava com o marido, um homem, de 28.

Policiais civis chegaram ao local após denúncia anônima, libertam a vítima e prenderam o suspeito em flagrante pelos crimes de cárcere privado, sequestro e lesão corporal. Os agentes tiveram dificuldades para retirar a corrente presa a uma das pernas da mulher e , para libertá-la, foi necessário utilizar um equipamento. Ela apresentava hematomas visíveis pelo corpo.

A mulher e o suspeito foram levados à Delegacia de Tupanciretã para registro da ocorrência. O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos.