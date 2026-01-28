Menu
POLÍCIA
CÁRCERE PRIVADO

Mulher acorrentada à cama é libertada pela polícia após denúncia

Marido foi preso em flagrante

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/01/2026 - 20:53 h

Mulher foi libertada após denúncia anônima
Mulher foi libertada após denúncia anônima -

Uma mulher, de 21 anos, foi encontrada acorrentada a uma cama, nesta terça-feira, 27, em uma das residências do Assentamento Conquista da Esperança, em Tupanciretã, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Ela foi localizada dentro de um dos quartos da casa, onde morava com o marido, um homem, de 28.

Policiais civis chegaram ao local após denúncia anônima, libertam a vítima e prenderam o suspeito em flagrante pelos crimes de cárcere privado, sequestro e lesão corporal. Os agentes tiveram dificuldades para retirar a corrente presa a uma das pernas da mulher e , para libertá-la, foi necessário utilizar um equipamento. Ela apresentava hematomas visíveis pelo corpo.

A mulher e o suspeito foram levados à Delegacia de Tupanciretã para registro da ocorrência. O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos.

cárcere Doméstica Flagrante lesão mulher Polícia Civil Polícia Civil Bahia prisão RS Sequestro Tupanciretã violência

x