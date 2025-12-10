POLÍCIA
Violência na RMS: jovem de 28 anos é assassinado em Simões Filho
Crime ocorreu na noite de segunda-feira em Mapele; polícia ainda não se pronunciou
Por Luan Julião
Um crime brutal chocou moradores de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta terça-feira, 10. A vítima, iniciamente identificada como Aldair Santos Santana, de 28 anos, foi assassinado a tiros no bairro de Mapele.
De acordo com informações preliminares, o executor teria chegado ao local em uma motocicleta e efetuado diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. A motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 22ª CIPM foram acionados pelo CICOM para averiguar a presença de um corpo na Rua Direta de Mapele. Ao chegarem, os agentes encontraram Aldair caído em via pública, sem sinais vitais e com marcas de disparos de arma de fogo.
A área foi isolada para a preservação da cena, e a autoria e materialidade do crime serão investigadas pela unidade competente da Polícia Civil.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda novos detalhes sobre o caso. Não há informações sobre prisões ou identificação de suspeitos até o momento.
