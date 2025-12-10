Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Violência na RMS: jovem de 28 anos é assassinado em Simões Filho

Crime ocorreu na noite de segunda-feira em Mapele; polícia ainda não se pronunciou

Luan Julião

Por Luan Julião

10/12/2025 - 13:11 h | Atualizada em 10/12/2025 - 13:25
Motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas -

Um crime brutal chocou moradores de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta terça-feira, 10. A vítima, iniciamente identificada como Aldair Santos Santana, de 28 anos, foi assassinado a tiros no bairro de Mapele.

De acordo com informações preliminares, o executor teria chegado ao local em uma motocicleta e efetuado diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. A motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Salvador atualiza regulamentação e regras para mototaxistas; saiba quais
Flagrada no Raio-X: mulher é presa ao entrar em presídio com drogas nas partes íntimas
Operário morre ao cair de obra em Colégio Militar da Bahia

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 22ª CIPM foram acionados pelo CICOM para averiguar a presença de um corpo na Rua Direta de Mapele. Ao chegarem, os agentes encontraram Aldair caído em via pública, sem sinais vitais e com marcas de disparos de arma de fogo.

A área foi isolada para a preservação da cena, e a autoria e materialidade do crime serão investigadas pela unidade competente da Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda novos detalhes sobre o caso. Não há informações sobre prisões ou identificação de suspeitos até o momento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato crime investigação polícia militar segurança pública simões filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x