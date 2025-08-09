Alckmin defende ampliação de produtos isentos e descarta retaliação

Alckmin em visita a concessionária - Foto: André Neiva / MDIC

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o governo federal está buscando estratégias para diminuir a tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros.

"A prioridade não é retaliar. A prioridade é resolver, procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, que fiquem de fora da tarifa, que entendemos ser extremamente injusta. Aliás, com base jurídica totalmente fraca, porque eu não posso fazer política regulatória baseada em questões de natureza política partidária", afirmou.

A declaração de Alckmin foi durante uma visita a uma concessionária de carros em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, neste sábado, 9. Na ocasião, ele também reafirmou que o plano de contingência para apoiar setores e empresas afetadas pelo tarifaço deve ser anunciado nos próximos dias.

"Os Estados Unidos têm déficit em muitos países do mundo, mas tem superávit com Reino Unido, Austrália e Brasil. Nós estamos empenhados nisso. O presidente Lula deve anunciar no início da semana o pacote com um conjunto de medidas mitigatórias. Ou seja, apoiar as empresas, aquelas que mais exportam para os Estados Unidos", disse.

Tarifaço

O tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil entrou oficialmente em vigor nesta quarta-feira, 6. A medida da Casa Branca, iniciativa do presidente Donald Trump, prevê uma sobretaxa de até 50% para produtos brasileiros exportados para o país.

Anunciada no dia 9 de julho, tendo como justificativa uma suposta perseguição do Judiciário ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a taxa foi oficiliazada no dia 30 do mesmo mês, mas adiada para começar nesta quarta, 6 (a expectativa é que tivesse início no primeiro dia de agosto).

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou os impactos da medida e também informou que o governo Lula estuda ações para mitigar os efeitos da tarifação na economia do Brasil.