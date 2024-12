Alexandre de Moraes vota por condenação de Roberto Jefferson

Roberto Jefferson pode pegar nove anos de prisão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ministro do Supremo Tribunal Federa (STF), Alexandre de Moraes, votou pela condenação de nove anos, um mês e cinco dias de prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson pelos crimes de incitação ao crime, homofobia, calúnia e atentado ao exercício de Poderes

Na decisão, Moraes apontou que Roberto Jefferson incitou o ataque às instituições democráticas por meio de entrevistas, em 2022. Outro episódio lembrado pelo magistrado ocorreu no segundo semestre do mesmo ano, quando o ex-parlamentar recebeu policiais federais com tiros.

"O réu, ao se valer da internet para a prática dos crimes, além de conferir um alcance praticamente imensurável aos vídeos criminosos por ele publicados, também se aproveita para divulgar posicionamentos criminosos e beligerantes, causando significativos distúrbios e reiterados ataques, por parte de seu público, às instituições democráticas, ao Poder Legislativo, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e à comunidade LGBTQIAP+", destacou Moraes.

O julgamento, que acontece de forma virtual, tem previsão de término até a próxima sexta-feira, 13.