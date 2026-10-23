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POLÍTICA

Aliado de Flávio, Marçal ataca estudantes e defende exame toxicológico: “Craqueiros”

Marçal direcionou críticas a alunos de instituições federais e associou-os ao uso de drogas

Luan Julião
Por
Pablo Marçal
Pablo Marçal - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O influenciador e coach Pablo Marçal, aliado e estrategista da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), direcionou ataques a estudantes de universidades federais durante participação no IronTalks TV. Nas declarações, ele associou universitários ao consumo de drogas e defendeu a exigência de exames toxicológicos mensais para que continuem estudando.

As falas ocorreram durante o programa na terça-feira, 20, quando Marçal se dirigiu principalmente a estudantes de cursos da área de humanas. Ele também questionou a contribuição acadêmica das universidades e criticou o uso de recursos públicos para financiar o ensino superior.

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"Vocês de Universidade Federal, de humanas, principalmente, tenho um recado pra vocês. Aguarde, em breve, vocês terão exame toxicológico, vocês só vão estudar entregando o exame todo mês."

Em outro momento, o influenciador afirmou que cada estudante custa R$ 5 mil mensais aos cofres públicos e utilizou termos pejorativos para se referir aos universitários. Marçal também acusou estudantes de priorizar a militância em detrimento da produção intelectual.

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"Vocês custam cinco mil reais pro erário público e fiquem até jubilar seu bando de vagabundo. Marçal tem gente do bem, óbvio que tem gente do bem, mas a maioria de vocês são craqueiros, fumam o tempo inteiro, ficam cheirando igual à gente aí que foi parar na UTI, vocês são do nível mais baixo, não tá produzindo mais intelectual no país, só militante. Vocês, pra estudar de graça, com cinco mil do meu bolso por mês, cinco mil de todo contribuinte que paga imposto, vocês devem respeito."

Marçal volta a defender exame toxicológico

Ao continuar as críticas, Marçal voltou a defender a exigência de exames toxicológicos como condição para a permanência dos estudantes nas instituições federais. Ele também afirmou que recursos públicos não deveriam ser destinados a universitários nessas condições.

"Vocês têm que ter um examizinho toxicológico pra saber se vocês podem continuar nessa merda. Vocês estão fazendo papelão. Nós não vamos gastar dinheiro com vocês, não."

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Tags

críticas ao ensino superior Exame Toxicológico Flávio Bolsonaro militância estudantil Pablo Marçal Universidades federais

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