Endividados com cartão e Pix podem ter alívio no bolso; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quinta-feira, 24, que o governo pretende adotar medidas para conter o endividamento das famílias e fiscalizar a atuação dos bancos em operações relacionadas ao cartão de crédito e ao Pix.

A declaração foi feita durante um ato político em Maceió, em Alagoas. Segundo Lula, a facilidade de acesso ao crédito e aos meios digitais de pagamento contribui para que consumidores gastem sem perceber o volume de recursos utilizado.

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“A gente não vê dinheiro, a gente vai gastando. E agora você não precisa pedir cartão de crédito, o banco manda pra você. E você vai gastando. Então, também nós vamos tomar medida com relação a isso. Não é possível”, afirmou.

Lula cita fiscalização do Pix

Durante o discurso, o presidente também falou sobre o uso do Pix e afirmou que o governo pretende ampliar a fiscalização sobre a forma como os bancos operam o sistema de pagamentos.

“Também é preciso a gente fiscalizar um pouco como é que eles manuseiam o Pix. Porque fica todo mundo ficar fácil gastar, cê não põe a mão no bolso, cê não pega dinheiro, é só ir pagando, é só ir no crédito, no cartão de crédito. Tudo isso a gente vai dar uma mudada”, disse.

Lula afirmou que a intenção não é impedir o acesso das famílias ao crédito, mas estabelecer uma distinção entre dívidas contraídas para aquisição de bens e melhorias e gastos que, segundo ele, não contribuem para a melhoria das condições de vida.

Presidente anuncia medidas contra apostas on-line

No mesmo evento, Lula afirmou que pretende acabar com as plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets, relacionando a medida ao combate ao endividamento e a problemas sociais.

O presidente antecipou que o governo apresentaria novas medidas nesta sexta-feira (25), em São Paulo. Na ocasião do discurso, a proposta ainda estava em fase de definição e dependia de formalização pelo governo.

Lula também criticou o uso de recursos das famílias com apostas e defendeu que o crédito seja utilizado para despesas que possam melhorar as condições de vida.

Medidas devem ser anunciadas nesta sexta

Além das restrições às apostas, o governo estudava outras iniciativas relacionadas ao endividamento das famílias. Entre as propostas em discussão estava a possibilidade de atuação sobre dívidas consideradas de difícil recuperação pelas instituições financeiras.

As medidas anunciadas por Lula deverão ser detalhadas pelo governo federal nesta sexta-feira (25), quando o presidente participa de uma agenda em São Paulo.