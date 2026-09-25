Pix na Europa: o que mudaria para brasileiros que viajam ao exterior?

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O Banco Central informou, nesta quinta-feira, 24, que começou a analisar a viabilidade de conectar o Pix ao sistema europeu de pagamentos instantâneos TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), infraestrutura de liquidação de pagamentos da Europa. A possível integração pode mudar a forma como brasileiros fazem pagamentos e transferências durante viagens para países da área do euro.

Até o momento, a autoridade monetária não estabeleceu um prazo para a conclusão do processo ou para o início das operações. A avaliação envolve aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócios relacionados à integração dos dois sistemas.

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Segundo o BC, a conexão tem potencial para tornar os pagamentos entre o Brasil e a área do euro mais rápidos, eficientes e baratos, considerando os fluxos econômicos e financeiros entre as duas regiões.

Como a integração pode funcionar?

De acordo com o Banco Central, a interligação entre o Pix e sistemas de pagamentos de outros países e blocos econômicos poderá viabilizar:

Remessas internacionais e transações de compra com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos.

Redução dos custos das operações transfronteiriças.

Maior velocidade, acesso e transparência nos pagamentos internacionais.

A iniciativa faz parte da agenda de evolução do Pix e dos esforços do Banco Central para conectar o sistema brasileiro a infraestruturas de pagamentos instantâneos de outros países e redes multilaterais.

O que é o TIPS?

O TIPS é uma infraestrutura pan-europeia de liquidação de pagamentos instantâneos em moeda de banco central. Atualmente, o sistema opera com euro, coroa sueca e coroa dinamarquesa, com previsão de expansão para outras moedas do Espaço Econômico Europeu.

A análise de integração com o Pix se soma aos trabalhos do Eurosistema para conectar o TIPS a outras infraestruturas de pagamentos instantâneos, incluindo o Nexus e os sistemas da Índia e da Suíça.