Greve dos Correios termina com aumento de salário e alteração no plano de saúde

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Os trabalhadores dos Correios encerraram a greve nesta sexta-feira, 25, após 15 dias de paralisação. A retomada das atividades ocorre após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) definir, nesta quinta, 24, um reajuste salarial de 4,09% para a categoria, além de outras condições relacionadas ao movimento.

O aumento será aplicado de forma retroativa a 1º de agosto e também valerá para benefícios atrelados ao salário, como vale-refeição e bolsa-creche.

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No julgamento, o TST decidiu ainda que os funcionários deverão compensar os dias em que ficaram parados. Com isso, não haverá desconto desse período nos salários. A Corte também afastou a alegação de que a greve teria sido abusiva.

Os Correios defendiam justamente o contrário. A estatal havia pedido o reconhecimento da abusividade do movimento e a aplicação de multa às entidades que representam os trabalhadores.

A greve começou em 10 de setembro e levou ao julgamento de um dissídio coletivo para definir as condições entre a empresa e a categoria.

Plano de saúde terá mudanças

Outro ponto discutido no julgamento foi o plano de saúde dos funcionários. O TST autorizou uma mudança no modelo, que vinha sendo defendida pelos Correios como uma das medidas para diminuir os gastos da empresa.

Pelas novas condições, a estatal deixará de ser a mantenedora do plano e não ficará mais responsável sozinha pelos riscos do benefício.

A alteração, no entanto, não será imediata. Enquanto um novo formato não for estabelecido, continuam valendo as regras atuais.

Paralisação afetou serviços, dizem Correios

Durante a greve, os Correios alegaram ao TST que a quantidade de funcionários em atividade não era suficiente para manter a operação. Segundo informações publicadas pelo O Globo, documentos entregues pela empresa apontaram dificuldades em setores de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e suporte.

A questão chegou a interromper o julgamento do dissídio. A análise começou na segunda-feira (21), mas foi suspensa depois que a estatal apresentou novos documentos e questionou o cumprimento da determinação judicial que obrigava a manutenção de 80% dos funcionários em atividade.

Após a manifestação das entidades que representam os trabalhadores, o julgamento foi retomado nesta quinta-feira.

Empréstimo bilionário

O fim da greve ocorre enquanto os Correios tentam reforçar o caixa da empresa. A estatal aguarda uma definição sobre um empréstimo de R$ 7 bilhões, negociado com um grupo de bancos e com garantia da União.

A operação acontece depois de os Correios contratarem, no fim de 2025, outro empréstimo, de R$ 12 bilhões, também garantido pela União. Os recursos foram destinados ao pagamento de dívidas e à normalização das operações.