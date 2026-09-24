Casal esquece bebê de 5 meses dentro de carro de aplicativo

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Um bebê de 5 meses foi esquecido dentro de um carro de transporte por aplicativo após os pais desembarcarem em Sombrio, no Sul de Santa Catarina, na tarde de quarta-feira, 23. A criança permaneceu no banco traseiro enquanto o motorista seguia viagem.

O casal percebeu o esquecimento pouco depois da saída do veículo e acionou a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) pelo número 190. Segundo a corporação, o automóvel foi localizado durante as buscas, e o bebê foi entregue aos pais sem ferimentos.

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Como o bebê foi esquecido dentro do carro?

A família havia embarcado com os três filhos no município de Ermo, com destino a Sombrio. Ao chegar ao local, a mãe deixou o veículo com os dois filhos mais velhos.

Enquanto isso, o pai retirava alguns pertences do porta-malas, mas não percebeu que o bebê ainda estava no banco traseiro.

Quando o motorista deixou o local, os pais perceberam que a criança havia permanecido no carro e acionaram a polícia imediatamente.

PM localizou o veículo durante as buscas

Após receber o chamado, a guarnição coletou com os pais as características do automóvel e informações sobre o trajeto. Em seguida, os policiais iniciaram buscas pelas proximidades da região onde a família havia desembarcado.

O veículo foi localizado não muito longe da residência dos pais, conforme relatou o major Araújo, da PMSC, ao ND Mais.

Motorista tentou localizar a família

Segundo o relato do condutor aos policiais, ele não havia percebido inicialmente que o bebê estava no banco traseiro.

Ao constatar a presença da criança, o motorista tentou identificar o local exato onde havia deixado a família para conseguir devolver o bebê. O histórico da corrida no aplicativo, porém, não apresentava o endereço salvo.

A criança foi então devolvida aos pais em segurança.