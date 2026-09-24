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POLÍTICA

Lula vai assinar MP que endurece regras para bets nesta sexta-feira (25)

MP deve endurecer as regras para o funcionamento das casas de apostas on-line no país.

Luan Julião
Por
Lula compra briga contra as bets
Lula compra briga contra as bets - Foto: Pablo Porciuncula | AFP
Eleições 2026

A discussão sobre o funcionamento das plataformas de apostas esportivas deve ganhar um novo capítulo nesta sexta-feira, 25, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar uma medida provisória (MP) com regras mais rígidas para as chamadas bets no Brasil.

O ato está previsto para acontecer em São Paulo (SP). A iniciativa ocorre na reta final do primeiro turno, período em que o endurecimento contra as casas de apostas passou a ocupar espaço na campanha do presidente.

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A posição de Lula em relação ao setor foi reforçada na quarta-feira, 23, quando ele defendeu o encerramento das plataformas. A declaração ocorreu apesar da resistência de clubes de futebol, que se posicionam contra a medida.

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“Essa não é uma guerra, é uma decisão: nós vamos acabar com as bets. Os times que aprendam a viver sem lavagem de dinheiro”, declarou o presidente.

A possibilidade de uma proibição total das bets também passou a concentrar a atenção dentro do Palácio do Planalto. Na quarta-feira, Lula tratou do assunto com auxiliares durante uma reunião no Palácio da Alvorada.

A expectativa agora é pelo conteúdo da MP que será assinada pelo presidente e pelas medidas que serão adotadas para restringir a atuação das plataformas de apostas no país.

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Tags

apostas esportivas Lula medida provisória

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