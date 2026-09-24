BRASIL
Resultado da Mega-Sena 3062: Confira os números sorteados nesta quinta-feira
Apostas foram feitas em lotéricas, site ou aplicativo
A Mega-Sena será sorteada nesta quinta-feira, 24. O concurso 3062 tem o prêmio estimado em R$ 38 milhões.
A aposta mínima para concorrer na Mega-Sena é de R$ 6 e pode ser feita até às 20h, em lotéricas, site da Caixa ou aplicativo.
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Como funciona a divisão do prêmio?
O prêmio da Mega-Sena corresponde a 43,79% da arrecadação, sendo que a distribuição dos prêmios é dividida da seguinte forma:
40% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números (sena);
13% são divididos entre os acertadores de 5 números (quina);
15% vão para os acertadores de 4 números (quadra);
22% ficam acumulados para os concursos de final 0 ou 5;
10% são acumulados para a Mega da Virada.
Caso ninguém acerte os seis números, o valor é somado ao prêmio do concurso seguinte.
A exceção é a Mega da Virada que não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os que acertam a quina.