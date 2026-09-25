BRASIL
Antigo PIS/Pasep: novo lote de dinheiro esquecido começa a ser pago nesta sexta
Etapa contempla quem solicitou o pagamento até 31 de agosto
Trabalhadores com valores disponíveis no antigo fundo PIS/Pasepcomeçam a receber, nesta sexta-feira, 25, um novo lote de ressarcimentos. A etapa contempla quem solicitou o pagamento até 31 de agosto.
Quem fizer o pedido até quarta-feira, 30, receberá os valores em 26 de outubro, conforme o calendário do governo.
O antigo fundo PIS/Pasep reunia recursos de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988. O benefício é diferente do abono salarial PIS/Pasep pago atualmente.
Como consultar e solicitar o dinheiro?
A consulta pode ser feita pelo site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. O saldo médio disponível é de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o valor varia conforme o período trabalhado e o salário recebido na época. Os montantes são corrigidos pela inflação.
Para consultar os valores, é necessário:
- Acessar o site Repis Cidadão e entrar com uma conta gov.br de nível prata ou ouro.
- Informar o NIS (mesmo número do PIS) e realizar a pesquisa.
- Conferir as orientações para solicitar o ressarcimento, caso existam valores disponíveis.
O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS, na opção “Mais” > “Ressarcimento PIS/Pasep”, ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.
Herdeiros também podem solicitar os valores, desde que apresentem a documentação exigida.
Calendário de pagamentos
O pagamento é realizado após a análise do pedido pela Caixa e o envio das informações ao Ministério da Fazenda. O dinheiro é depositado em conta bancária da Caixa ou em uma conta poupança social digital.
Quem não solicitar o ressarcimento até setembro de 2028 terá os valores incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque.
Os ressarcimentos seguem um calendário de acordo com a data de solicitação:
- Solicitações realizadas até 31/08/2026, recebe em: 25/09/2026
- Solicitações realizadas até 30/09/2026, recebe em: 26/10/2026
- Solicitações realizadas até 31/10/2026, recebe em: 25/11/2026
- Solicitações realizadas até 30/11/2026, recebe em: 28/12/2026
- Solicitações realizadas até 31/12/2026, recebe em: janeiro de 2027
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O que era o antigo fundo PIS/Pasep?
Criado para formar uma poupança para trabalhadores do setor privado e servidores públicos, o fundo PIS/Pasep foi encerrado em 1988, quando deu lugar ao modelo atual do abono salarial. Em 2020, os recursos não sacados foram transferidos ao FGTS e, posteriormente, ao Tesouro Nacional.
O abono salarial atual é um benefício anual de até um salário mínimo destinado a trabalhadores que atendem aos critérios do programa.