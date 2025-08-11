Angelo Coronel garante candidatura ao Senado: "Não aceito outro cargo"

Senador Angelo Coronel (PSD) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Ângelo Coronel (PSD) voltou a reforçar que sua intenção é disputar a reeleição nas eleições de 2026 e não vai abrir mão do seu lugar na majoritária, ignorando a possível formação da chapa puro-sangue que o PT pretende formar.

“Não serei candidato a outro cargo se não for um cargo de senador. Não aceito outro cargo. Eu estou me colocando novamente como candidato a senador porque estou filiado a um partido grande, o PSD. Se eu tivesse em um partido pequeno, ficaria mais difícil de fazer uma composição”, afirmou o senador em entrevista à Rádio Sociedade, na manhã desta segunda-feira, 11.

Questionado se haveria alguma chance de compor a eventual chapa do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ele não descartou a possibilidade.

“Já fizemos campanhas juntos em duas oportunidades. Ele é meu particular de frequentar a minha casa, detonar uísque”, disse Coronel, que ainda lembrou que o virtual candidato ao governo da Bahia teve papel fundamental para sua eleição à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “Existe gratidão e amizade, e isso não se apaga”, acrescentou.

Aliança garantida

O senador e presidente do PSD, Otto Alencar, afirmou ao Portal A TARDE, que a aliança com o PT continuará firme e forte para o pleito do ano que vem.

Para a reportagem, ele garantiu que uma eventual indicação do seu filho e deputado federal Otto Filho (PSD) a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE), não estaria condicionado à manutenção do apoio à reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT).

“O governador Jerônimo não tratou desse caso, é ele que decide e a decisão que ele tomar, o PSD vai acatar. Não altera absolutamente nada na nossa aliança,que continua firme e forte. Em nenhum momento o PSD tomou decisões porque ia ser contemplado com esse ou aquele cargo. Isso não é condicionante para manter a aliança”, pontuou.