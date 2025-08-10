Menu
CONTRARIOU

Senador baiano vai votar contra veto de Lula

Presidente vetou PL que previa aumento no número de deputados federais

Por Redação

10/08/2025 - 9:13 h
Lula e Otto têm relação de longa data
Lula e Otto têm relação de longa data

O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, avisou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que votará para derrubar o veto do presidente ao projeto que aumenta o número de deputados.

A decisão do senador chama atenção por conta de sua relação de longa data com Lula, de quem é um dos mais próximos do seu partido. Otto lembrou que votou a favor do aumento do número de deputados e disse que não pretende mudar seu posicionamento, mesmo que tenha de derrubar o veto de Lula.

Leia Também:

Otto nega indicação do filho ao TCE: “Não falei com o governador”
Otto confronta bolsonaristas e mantém agenda no Senado
Bolsonaro descumpriu a lei e mereceu prisão, avalia Otto Alencar

“Eu votei a favor no projeto e vou votar para derrubar o veto dele. Como é que eu voto uma coisa antes e mudo o voto agora?Já até falei com ele”, disse o senador à coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Auxiliares de Lula passaram a admitir, nos bastidores, que o veto do presidente ao aumento do número de deputados pode ser derrubado pelo Congresso.

Para que um veto seja derrubado, é preciso que a maioria absoluta de deputados federais (257) e senadores (41) vote pela derrubada dele, em votação computada separadamente.

O veto

Em 16 de julho, Lula decidiu vetar o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Uma das considerações a favor do veto foi feita pelo Ministério da Fazenda. A pasta avaliou que o aumento no número de parlamentares na Câmara dos Deputados fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A medida dividiu opiniões no governo. Por parte da ala política, interlocutores avaliavam que Lula deveria deixar o prazo vencer. Assim, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), seria responsável pela promulgação da lei.

Por outro lado, uma parte do Palácio do Planalto afirmava que a ausência de uma manifestação de Lula poderia repercutir negativamente na opinião pública.

Ver todas

x