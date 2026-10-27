Aniversariante do dia, Lula tem duas datas de nascimento; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27 de outubro. Apesar de celebrar o aniversário nesta data, o documento de identidade do presidente registra o dia 6 de outubro como seu nascimento.

Lula nasceu no dia 27 de outubro de 1945, em Vargem Comprida, no interior de Pernambuco. Na época, a localidade era um distrito de Garanhuns. Ao longo da vida, o presidente passou a comemorar o aniversário no fim de outubro, conforme a data considerada por sua família.

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Registro tardio explica divergência

A diferença entre as datas está relacionada ao registro civil feito anos depois do nascimento, com um dia diferente daquele considerado pela família.

Frei Chico, irmão mais velho de Lula, atribui a divergência à precariedade dos registros na região onde viviam. Segundo ele, era comum que as crianças fossem registradas em momentos posteriores ao nascimento, o que favorecia inconsistências nas informações oficiais.

Antes da emissão de documentos civis, de acordo com o UOL, a família recorria ao batistério como forma de comprovação. O documento religioso registra o batismo católico e pode conter informações como a data e o local de nascimento.

Lula interrompe mandato? Vidente que acertou eleição alerta saúde

O médium e espiritualista Robério de Ogum voltou a fazer previsões sobre o cenário político brasileiro após ter antecipado a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o presidente não permanecerá no cargo até o fim do mandato, mas a saída não ocorreria por meio de um impeachment.

“O plano espiritual me mostrou no ano passado que Lula venceria a eleição. E isso aconteceu. Afirmo isso desde 2025. Mas vejo também que ele não vai terminar o mandato”, afirmou.

De acordo com Robério, sua previsão aponta para um possível afastamento de Lula por questões de saúde, o que levaria o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) a assumir a Presidência da República.

Em seguida, acrescentou: “Não é por desencarne. É por afastamento, por motivo de saúde. Até então, Lula vai governar com tranquilidade e vai tirar muito projeto do papel”.