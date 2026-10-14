Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

BASTIDORES DE BRASÍLIA

Antônio Brito é reconduzido à liderança do PSD na Câmara pelo 7º ano

Deputado baiano seguirá no comando da bancada em 2027, quando o partido terá 43 parlamentares

Ane Catarine
Por
O deputado federal reeleito Antônio Brito
O deputado federal reeleito Antônio Brito - Foto: Divulgação/PSD
Eleições 2026

O deputado federal reeleito Antônio Brito foi reconduzido na terça-feira, 13, à liderança do PSD na Câmara dos Deputados para 2027, pelo sétimo ano consecutivo. A decisão foi oficializada na primeira reunião da bancada após as eleições deste ano.

Ao agradecer a recondução, o deputado baiano destacou o apoio dos colegas de partido e a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), no encontro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Tive a honra de ser reconduzido como líder do partido em 2027, durante a nossa tradicional reunião de bancada. O encontro teve a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, além dos deputados do PSD em exercício e os eleitos neste pleito”, afirmou.

Antônio Brito também destacou que o PSD será a quarta maior bancada da Câmara a partir da legislatura de 2027, com 43 deputados eleitos nas eleições de outubro.

Leia Também:

LEVI VASCONCELOS

Na Alba, o número de deputadas é o mesmo, mas no PSD são maioria
Na Alba, o número de deputadas é o mesmo, mas no PSD são maioria imagem

ELEIÇÕES DA ALBA

Ivana Bastos descarta concorrência no PSD pela presidência da Alba
Ivana Bastos descarta concorrência no PSD pela presidência da Alba imagem

FLUXO NATURAL

Após fala de Rui sobre Coronel, Otto destaca peso do PSD em 2018
Após fala de Rui sobre Coronel, Otto destaca peso do PSD em 2018 imagem

PSD discute apoio à reeleição de Hugo Motta

Na mesma reunião, Antônio Brito declarou apoio pessoal à recondução de Hugo Motta à presidência da Câmara. A eleição da nova Mesa Diretora está marcada para fevereiro de 2027.

O apoio de Brito abre caminho para que o PSD integre o bloco favorável à reeleição de Motta, embora a bancada ainda não tenha definido uma posição oficial.

Na ocasião, o deputado afirmou que não será candidato à Presidência da Câmara e declarou que votará pela recondução de Motta.

Confira o encontro:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Liderança PSD (@psdcamara)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Antonio Brito Câmara dos Deputados hugo motta

Relacionadas

Mais lidas