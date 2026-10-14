BASTIDORES DE BRASÍLIA
Antônio Brito é reconduzido à liderança do PSD na Câmara pelo 7º ano
Deputado baiano seguirá no comando da bancada em 2027, quando o partido terá 43 parlamentares
O deputado federal reeleito Antônio Brito foi reconduzido na terça-feira, 13, à liderança do PSD na Câmara dos Deputados para 2027, pelo sétimo ano consecutivo. A decisão foi oficializada na primeira reunião da bancada após as eleições deste ano.
Ao agradecer a recondução, o deputado baiano destacou o apoio dos colegas de partido e a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), no encontro.
“Tive a honra de ser reconduzido como líder do partido em 2027, durante a nossa tradicional reunião de bancada. O encontro teve a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, além dos deputados do PSD em exercício e os eleitos neste pleito”, afirmou.
Antônio Brito também destacou que o PSD será a quarta maior bancada da Câmara a partir da legislatura de 2027, com 43 deputados eleitos nas eleições de outubro.
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Na mesma reunião, Antônio Brito declarou apoio pessoal à recondução de Hugo Motta à presidência da Câmara. A eleição da nova Mesa Diretora está marcada para fevereiro de 2027.
O apoio de Brito abre caminho para que o PSD integre o bloco favorável à reeleição de Motta, embora a bancada ainda não tenha definido uma posição oficial.
Na ocasião, o deputado afirmou que não será candidato à Presidência da Câmara e declarou que votará pela recondução de Motta.
Confira o encontro: