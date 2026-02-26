Menu
BAHIA

Após agenda com Lula, Jerônimo destaca novos acordos para a saúde

Governador concedeu entrevista à Rádio A TARDE FM

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/02/2026 - 8:28 h | Atualizada em 26/02/2026 - 9:10

Governador Jeronimo Rodrigues
Governador Jeronimo Rodrigues -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez na manhã desta quinta-feira, 26, em entrevista à Rádio A TARDE FM, um balanço dos sete dias de viagem à Ásia acompanhando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo ele, a agenda internacional resultou em acordos bilionários que devem impactar as áreas de saúde e tecnologia no estado, além de contribuir para maior independência produtiva do país.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os entendimentos firmados, o governador destacou a parceria com a Samsung para a produção de medicamentos oncológicos de alta tecnologia na Bahiafarma.

O Brasil ainda tem uma dependência muito forte de medicamentos produzidos no exterior, cerca de 60%. Lula quer tornar o país autossuficiente, reduzindo essa dependência
Jerônimo Rodrigues - Governador

O chefe do Executivo estadual disse ainda que a Bahia começará a produzir quatro medicamentos voltados ao tratamento de doenças raras. Dois deles deverão ser fornecidos ao Sistema Único de Saúde (SUS) já no início do próximo ano.

“No fim deste ano, começaremos a produzir quatro medicamentos. Dois desses já poderão ser fornecidos ao SUS no início do próximo ano. A intenção é reduzir custos e ampliar o acesso a tratamentos como os de câncer e doenças raras. São remédios caros e queremos garantir que mais pessoas tenham acesso”, disse.

Comparação entre governos

Jerônimo afirmou que a agenda internacional reforça o que considera um perfil diferente do presidente Lula em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Foram sete dias de viagem com a comitiva do presidente Lula. Ele está promovendo uma verdadeira abertura da economia, ao contrário do que ocorreu no último governo. A proposta é construir uma interdependência internacional e gerar uma economia bilionária.”

Tags:

bahiafarma Jerônimo Rodrigues Luiz Inácio Lula da Silva Samsung

