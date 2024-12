Após alta hospitalar, Lula recebe visita de Rui Costa

Encontro dos políticos acontece na tarde desta segunda, 16 - Foto: Wagner lopes | Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, embarcou para São Paulo na tarde desta segunda-feira, 16, para visitar o presidente Lula (PT), um dia após a sua alta hospitalar.

O encontro dos políticos acontece próximo ao fim do ano Legislativo, com pautas importantes tramitando no Congresso Nacional, a exemplo do pacote de gastos.

Rui desembarcou na capital paulista às 13h, de acordo com informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa. O ministro deve retornar a Brasília ainda nesta segunda. O horário ainda foi informado.

“O horário do retorno dependerá do andamento da agenda na capital paulista”, diz a nota.

O presidente Lula (PT), por sua vez, ficará hospedado em sua casa na capital paulista até a próxima quinta-feira, 19, quando passará pelo último exame de imagem, conforme informaram os médicos em coletiva de imprensa no domingo, 15.

Até então, o mandatário está proibido de fazer viagens longas de avião, assim como realizar atividades físicas.