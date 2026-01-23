Menu
COPA DO MUNDO

Após anos de embates, dono da Havan investe valor milionário na Globo

Empresário é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/01/2026 - 10:30 h | Atualizada em 23/01/2026 - 10:43
Imagem ilustrativa da imagem Após anos de embates, dono da Havan investe valor milionário na Globo
-

Conhecido por apoiar publicamente o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), o dono da empresa Havan, Luciano Hang, investiu um valor milionário na TV Globo. O empresário tem um histórico de ataques contra a emissora que, constantemente, é criticada por bolsonaristas.

No entanto, faltando menos de cinco meses para o início da Copa do Mundo de 2026, a Globo, que detém dos direitos de transmissão da competição, já fechou acordos com dez marcas interessadas em associar suas imagens.

As patrocinadoras principais confirmadas são Amazon, Ambev, Itaú, Superbet, Unilever e XP. Além das cotas master, há outros espaços comerciais durante os jogos, lugar em que a Havan é investidora.

  • Top 5 Segundos: Zé Delivery;
  • Cotas de apoio: Coca-Cola, Havan e BetMGM.

A estratégia amplia o leque de anunciantes e maximiza a exposição durante o evento esportivo. Durante o projeto, a Globo deve faturar cifras bilionárias em publicidade.

Os valores exatos de cada cota não foram divulgados, no entanto, cada uma das principais corresponde a aproximadamente R$ 265 milhões, sem considerar eventuais descontos aplicados nas negociações. Já as cotas de apoio, apesar do investimento ser mais baixo, também é milionário, mas não foi revelado.

Posicionamento de Luciano Hang

Apesar do posicionamento declarado, Luciano Hang tem se distanciado das polêmicas relacionadas à política. Segundo uma publicação recente do Estadão, aliados do empresário garantem que ele não deseja se envolver nas campanhas eleitorais deste ano, pois está concentrado na própria empresa.

Nome notado em diversos eventos do PL nos últimos anos, Hang tem se ausentado em aparições públicas com os políticos, sobretudo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência escolhido pelo pai.

Copa do Mundo 2026 Havan Luciano Hang patrocínios esportivos Política brasileira TV Globo

