CASO RAMAGEM
Após aplicar reciprocidade, Lula fala em normalizar relação com os EUA
Presidente defendeu diálogo diplomático entre os dois países
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse esperar diálogo com os Estados Unidos e a normalização das relações entre os dois países, após o governo brasileiro aplicar o princípio da reciprocidade no caso da expulsão de um delegado da Polícia Federal.
Em vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira, 22, ao lado do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, Lula elogiou a decisão de retirar as credenciais de um agente do governo americano que atua no Brasil.
“Parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles”, disse o presidente.
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A medida foi uma resposta à decisão do governo de Donald Trump de expulsar o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem.
Diplomacia arranhada
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) criticou a conduta dos Estados Unidos. Em nota, afirmou que o governo americano não seguiu a “boa prática diplomática” ao adotar a medida contra o delegado brasileiro sem solicitar esclarecimentos ou abrir diálogo prévio com o Brasil.
Isso, segundo a pasta, descumpre um acordo de cooperação entre os dois países.
"A decisão sumária contra o agente da Polícia Federal não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso", diz o comunicado.
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